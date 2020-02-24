歐洲科學團隊：已成功在實驗室重組出新冠病毒

▲為研發新冠肺炎的疫苗，各國科研人員無不傾盡全力。（圖／達志影像／美聯社，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

近日由瑞士、德國及俄羅斯的科學研究團隊發表論文稱，利用反向遺傳學技術，透過酵母的合成基因組學平台，重建多種RNA病毒基因，其中包括冠狀病毒科，黃病毒科及副粘病毒科的病毒，目前已在在實驗室中成功重組具有活性的新冠病毒，該技術可以在無需獲取臨床樣本的情況下，成為向衛生部門和實驗室提供傳染性病毒毒株的替代方法。

據《新京報》報導，該項研究21日發表於生物學論文預發平台BioRxiv上，以《透過合成基因組學平台快速重建新冠病毒》為題，作者為瑞士伯爾尼的病毒學和免疫學研究所、伯爾尼大學及德國、俄羅斯的科學研究機構，不過目前尚未通過論文同儕審查。

科學團隊在該摘要中表示，反向遺傳學已成為必不可少的工具，徹底改變了人類對病毒發病機制及疫苗開發的見解，然而大型RNA病毒基因組如冠狀病毒等，因為大小及偶發的不穩定性，很難在大腸桿菌宿主中進行複製及操縱，因此以另一種快速而強大的反向遺傳學平台重組RNA病毒RNA，將使研究界受益。

研究中首先展示基於酵母的合成基因組學平台的功能，可用於多種RNA病毒的基因重建，包括冠狀病毒科，黃病毒科和副粘病毒科等，並先以MERS病毒進行實驗，證明該平台能修復冠狀病毒，但合成的MERS病毒與細胞培養出的相比，複製能力較低。

▲該平台合成的MERS病毒與細胞培養出的相比，複製能力較低。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



研究團隊接著將新冠病毒的基因組分離，成為12個大小在0.5-3.4kbp（千鹼基對）之間的亞基因片段，並使用轉化相關重組（TAR）複製系統，將病毒在釀酒酵母中進一步組裝完成，好將病毒基因維持為酵母人工染色體（YAC），最終團隊成功重組出新冠病毒。基於該平台，團隊在收到合成DNA片段後僅一周內，便對新冠病毒進行複製及復活。

研究團隊表示，若能有新冠病毒毒株，可建立血清學診斷、開發及評估抗病毒劑和疫苗，也能建立適合的病毒模型，是當下疫情所需。由於該技術可不斷生成並發展RNA病毒變體，能對可能爆發的病毒做出快速反應，化學合成方法DNA產生的毒株還能繞開病毒毒株的供應限制，對單個基因進行遺傳修飾及功能表徵，可以在無需獲取臨床樣本的情況下，成為向衛生部門和實驗室提供傳染性病毒毒株的替代方法。