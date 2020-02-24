大邱口罩之亂！全國救護車湧入支援　前線醫護醫院外低頭小睡…網鼻酸

▲ 大邱大型超市外排滿想買口罩的民眾。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情惡化，大量病例集中大邱及慶北地區，不僅醫護人員相當辛苦，醫療物資也有短缺危機。當地居民24日上午在大型賣場外大排長龍，搶購業者釋出的口罩。日前也有網友目擊政府自各地調派的救護車湧入大邱支援，對醫護人員表達感謝。

南韓最大零售商易買得（emart）與食品醫藥品安全處及口罩製造商合作，24日起優先在大邱及慶北地區7間賣場販賣141萬個KF94口罩，價格較市價低廉約45%，每人限購30個。業者也另外賣出70萬個口罩給大邱市政府，供醫護人員、老弱婦孺或低收入戶使用。

上午10時開張的emart自8時就有人在外排隊，人龍蔓延數百公尺。不少民眾帶全家人一起來排隊，一進賣場只抓了口罩就結帳，對其他商品毫無興趣。但也有人擔心，大量民眾為了搶購防疫物資湧入同個空間，反而有利於病毒傳播。

▲ 大邱一家醫院外醫護人員稍作休息。（圖／路透）

大邱確診病例不斷增加，在前線奮戰的醫療人員無不繃緊神經。23日一名新冠肺炎確診病患被移送大邱中區啟明大學東山醫院後，《韓聯社》記者拍下的照片中，一名身穿防護服的醫療人員獨自坐在醫院外的長椅上，低頭稍作休息，畫面令人鼻酸。網友紛紛留言表示，「謝謝你們的辛勞，請一定要健康」、「感謝你們不顧自身危險，為市民付出」。

현재 대구에 지원 출동 중인 119구급차 이동장면이라고 합니다. 부디 지원자 모두 무사히 임무를 마치고 근무지로 복귀하시기 바랍니다. pic.twitter.com/qmYO1aqkhn — 현인 소방관 (@answodls119) February 22, 2020



▲ 來自全國各地的救護車湧入大邱支援。

隨著病患激增，大邱隔離空間不足、醫療資源面臨短缺的問題也跟著浮上檯面。東山醫院預計空出248張病床，大邱醫療院則空出239張，確保487張空病床供新冠肺炎患者使用。

南韓總理丁世均22日表示，調派全國至少162名醫護人員及22輛救護車赴大邱。當天也有不少網友在推特上表示，在路上看見一整排救護車開往大邱支援，看了相當感動，「我都要哭了」、「希望醫護人員都能平安無事」。