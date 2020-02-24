　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓病例狂飆！首爾4.2萬公務員今起調整工時　文化體育場館全面關閉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 南韓政府首爾廳舍。（圖／達志影像）

▲ 南韓政府首爾廳舍。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）病例連日激增，截至今（24日）早累計763人確診感染，其中7人死亡，18人治癒出院。根據《韓聯社》，為因應政府23日將疫情預警等級上調至最高級「嚴重」，首爾市頒布多項防疫對策，包括鼓勵職員採取彈性工時等措施。

根據首爾市政府，除防疫相關人員及各部署必要人力以外，即日起70%以上公務員調整至上午10時上班，晚間7時下班，對象包括25個自治區的4.2萬多人。疫調小組人力則擴編為原先的4倍，自4個小組24人增至16個小組96人。

首爾醫療院及西南醫院被指定為傳染病管理機關，將住院患者轉送其他醫院，目前已經空出413張病床，未來預計會有900張空病床可用。首爾醫療院及獵鷹醫院則設有兒童專用指定篩檢所。

首爾目前有5705家幼稚園、495家小學安親班及73處文化體育設施休館。幼稚園已經確定延後2周至3月9日開學，這段期間內家長無暇照顧的幼兒則另外安排幼教老師。

蠶室室內體育館、高尺巨蛋等15處市立體育場館即日起全面休館，市立圖書館、博物館、美術館及東大門設計廣場等文化設施則是25日開始。體育賽事若無法取消，將縮小規模並以無觀眾的方式進行。

►南韓爆第7死！　一夜添161人確診新冠肺炎「累計763例」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
又傳婚變！親戚私聊「A-Lin、黃甘霖早離婚」　連3場演唱會
寫不出「靜夜情懷」！學測國寫4395人拿零分　英文作文僅17
吃飯偶遇大咖歌手　路人：那麼胖不是吧！釣出本尊親回
「醫事人員」出國禁令　衛福部：中港澳嚴禁　日韓等6國需報准
黃安回台用80萬健保救命　4年後「身體近況曝光」疫情爆發留台
快訊／滯留在武漢外地人可以出城了！放行條件出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

菲國220對新人「戴藍口罩親親」　出席者要填健康申報表

南韓29人赴以色列返國確診！接觸至少170人　不排除「旅遊期間交叉感染」

不斷更新／JR東日本職員確診…發燒前持續上班　南韓仍不打算擴大入境禁令

南韓最小患者「16個月大女嬰」…父母帶她參加婚禮　大媽也在場

看完《寄生上流》　26歲攝影師點薰香除「金家人味道」

大邱防疫官員證實為新天地教徒！確診感染才坦承…衛生所同事全回家隔離

快訊／伊朗、義大利旅遊警示升級！美國疾管局：需做額外防護措施

出門慶生華裔友被笑「有新冠病毒」　她代出頭慘被揍到腦震盪

疫情恐在全球大流行？　德教授：用盡資源也無法阻止擴散

南韓4歲女童治療中…母穿防護衣照顧　托兒所老師曾到新天地教會

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

血友病童「藥不夠用」！母急求救　陳時中：已開藥可以用到3／28

免用電腦！只要1台手機+1分鐘　iPhone專屬來電答鈴輕鬆自製

音樂家長腦瘤...動手術左手恐失能 醫出奇招「開刀邊拉小提琴」續生涯

價格超佛心！旗津「在地隱藏小吃」 大雞腿1隻40元他讚：根本搶便宜

搶不到別緊張！3招教你輕鬆防疫 8步驟學會「DIY布口罩」、消毒液

菲國220對新人「戴藍口罩親親」　出席者要填健康申報表

南韓29人赴以色列返國確診！接觸至少170人　不排除「旅遊期間交叉感染」

不斷更新／JR東日本職員確診…發燒前持續上班　南韓仍不打算擴大入境禁令

南韓最小患者「16個月大女嬰」…父母帶她參加婚禮　大媽也在場

看完《寄生上流》　26歲攝影師點薰香除「金家人味道」

大邱防疫官員證實為新天地教徒！確診感染才坦承…衛生所同事全回家隔離

快訊／伊朗、義大利旅遊警示升級！美國疾管局：需做額外防護措施

出門慶生華裔友被笑「有新冠病毒」　她代出頭慘被揍到腦震盪

疫情恐在全球大流行？　德教授：用盡資源也無法阻止擴散

南韓4歲女童治療中…母穿防護衣照顧　托兒所老師曾到新天地教會

朴素丹《寄生上流》大成功！一次手拎3個LV包展現霸氣女王風範

戲精汪趴地拖行10公尺...背影音樂太淒涼！　網落淚要捐款：帳號給我

有夠衰！疫情肆虐短尾猴趴趴走　「體溫正常」也被強制隔離

15分鐘到台北！他納悶「深坑常被忽略？」　網曝荒涼現狀：沒車會崩潰

英國純樸宅…隱藏絕美夕陽無邊際海景！臥室廚房開窗　美景盡收眼底

24歲多金男染疫！治療中「一眼鍾情」女護士…康復後直接「上鏡告白」尋人

菲國220對新人「戴藍口罩親親」　出席者要填健康申報表

小禎主持1299天《2分之一強》請辭！掰了老搭檔梁赫群　經紀人曝原因

吳青峰突道歉孫燕姿：利用妳了！　曝蘇打綠合體內幕「洩漏罰5百萬」

北捷文湖線試辦改內裝！座椅提高包覆性、座位變多了

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

國際熱門新聞

東京男返日確診！印尼傻眼急找路徑

即／南韓爆第7死　累計763例確診

南韓醫院集體感染4死！102病人99確診

北海道20歲女學生確診病重插管！

義大利暴增73確診累計3死　英再增4病例

遊客擠爆！義大利：威尼斯嘉年華取消

即／義大利暴增134例　12城封鎖

更／JR東日本職員確診　發燒前持續上班

星3少年隊電梯按鈕吐口水　惡作劇最重罰2年

韓人違反禁令集會　首爾市長勸告反被圍攻

奧國關閉對義邊境4hrs　伊朗遭鄰國封鎖

即／鑽石公主號增57例！日本838例確診

快訊／南韓死亡病例再加1！59歲男成「第6例」

即／南韓再添46起「累計602例」

更多熱門

相關新聞

釜山療養院「員工確診」全面封鎖

釜山療養院「員工確診」全面封鎖

南韓新冠肺炎（COVID-19）確診病例數現已增至763例，7人病逝。除了疫情嚴重的大邱之外，釜山一間療養院的社會工作者也被發現感染，根據釜山市政府今（24）最新說法，要全面封鎖該間療養院。

佛堂成病毒天堂！　香港6名病患陸續確診...有共通點

佛堂成病毒天堂！　香港6名病患陸續確診...有共通點

「防疫到現在我都還滿樂觀」　醫：但這件事真憂心

「防疫到現在我都還滿樂觀」　醫：但這件事真憂心

網美飛韓代購！返台住隔離病房「吐舌自拍」

網美飛韓代購！返台住隔離病房「吐舌自拍」

黃安回台用80萬健保救命　4年後現況曝

黃安回台用80萬健保救命　4年後現況曝

關鍵字：

武漢肺炎2019新型冠狀病毒新冠病毒新冠肺炎COVID-19日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

醫事人員憤怒被禁出國　台大醫院工會：一年前就得排假

劉仕傑道歉了！澄清「血友病童」消息來源

謝和弦再開譙Keanna「荷蘭血統哪來」

許孟哲婚後沒避孕「驗了就中」趙孟姿懷4個月女兒

血友病童母求救！王定宇怒：說謊

海鷗叼玩肉色物　攝影師細看尬爆

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

快訊／台北22歲男陳屍車內！路人經過嚇傻

許孟哲剛新婚要當爸了！ 　辣妻趙孟姿懷孕4個月

日本女主播新聞報一半…批評鑽石公主號事件網怒了

禁止醫事人員出國　衛福部說話了

疑吹風機勒斃前妻　五金行小開收押

《鬼媽媽》首集就哭爆！金泰希死因揭曉

更多

最夯影音

更多
不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」
超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面