南韓病例狂飆！首爾4.2萬公務員今起調整工時　文化體育場館全面關閉

▲ 南韓政府首爾廳舍。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）病例連日激增，截至今（24日）早累計763人確診感染，其中7人死亡，18人治癒出院。根據《韓聯社》，為因應政府23日將疫情預警等級上調至最高級「嚴重」，首爾市頒布多項防疫對策，包括鼓勵職員採取彈性工時等措施。

根據首爾市政府，除防疫相關人員及各部署必要人力以外，即日起70%以上公務員調整至上午10時上班，晚間7時下班，對象包括25個自治區的4.2萬多人。疫調小組人力則擴編為原先的4倍，自4個小組24人增至16個小組96人。

首爾醫療院及西南醫院被指定為傳染病管理機關，將住院患者轉送其他醫院，目前已經空出413張病床，未來預計會有900張空病床可用。首爾醫療院及獵鷹醫院則設有兒童專用指定篩檢所。

首爾目前有5705家幼稚園、495家小學安親班及73處文化體育設施休館。幼稚園已經確定延後2周至3月9日開學，這段期間內家長無暇照顧的幼兒則另外安排幼教老師。

蠶室室內體育館、高尺巨蛋等15處市立體育場館即日起全面休館，市立圖書館、博物館、美術館及東大門設計廣場等文化設施則是25日開始。體育賽事若無法取消，將縮小規模並以無觀眾的方式進行。

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