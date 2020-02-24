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川普「最大對手」桑德斯：中國若侵略台灣　我會採取行動！

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▲▼爭取美國民主黨總統候選人提名的參議員桑德斯（Bernie Sanders），台下的支持者高聲歡呼。（圖／路透）

▲桑德斯被視為民主黨的領頭羊。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

正在爭取民主黨2020總統候選人提名的參議員桑德斯（Bernie Sanders）近日受訪時表示，如果他當選總統，將會與北韓領導人金正恩以及其他美國的敵手見面。而被問及若中國對台灣採取軍事行動，他會有何舉措時，他回應絕對不會坐視讓侵略行為發生。

桑德斯為佛蒙特州參議員，他接受《60分鐘》（60 Minutes）節目採訪，內容於23日播出。目前在民主黨聲勢極高的他說，與敵對的一方會面，對他來說並不是壞事，若他今年當選總統，打敗現任總統川普，他會願意與金正恩等人見面。

川普上任後與金正恩成功會面，舉行盛大的「川金會」，不過至今並沒有取得重大的實質成果。桑德斯直言，不幸的是，川普在與對方見面前沒有做好準備，「我認為這是一個拍照的機會，但缺乏必要的外交工作來讓它成功。」

▲▼爭取美國民主黨總統候選人提名的參議員桑德斯（Bernie Sanders），台下的支持者高聲歡呼。（圖／路透）

▲桑德斯的支持者高聲歡呼。（圖／路透）

在與CNN記者古柏（Anderson Cooper）的採訪中，桑德斯還談到他採用軍事舉措的條件，若有一方對美國以及盟友造成威脅，他願意動用軍力。記者詢問，如果美國對台灣採取軍事行動，他會如何？桑德斯回答，他會與其他國家結盟，「我指的是，我認為我們必須向世界各國表明，我們不會坐視讓侵略行為發生，這是當然的。」

桑德斯近來聲勢高升，在22日的內華達州初選中大勝，他也自行宣布勝利。事實上，他曾讚賞川普與金正恩會面的行為，然而對於總統的外交政策並不滿意，他多次強調，軍事行為應該是最後一招。

 
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