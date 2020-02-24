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不斷更新／南韓第7死　激增161例感染「國內總計736」11軍人中鏢

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▲▼南韓海軍出現1人感染新冠肺炎後，海軍陸戰隊軍人設置路障。（圖／路透）

▲南韓海軍出現1人感染新冠肺炎後，海軍陸戰隊軍人設置路障。（圖／路透）

記者丁維瑀、詹雅婷、陳宛貞、張方瑀／綜合報導

南韓、日本近來成為中國境外亞洲地區確診新冠肺炎（COVID-19）病例數飆增的國家，截至今（24）日上午，南韓已有11名軍人確診，陸軍、海軍、空軍與海軍陸戰隊都有病例，軍營內的7700人接受隔離觀察安排。此外來到歐洲，義大利狀況嚴重，已有152人確診，北部大區倫巴底（Lombardy）就有110例，是國內最多病例的城市。

《天空新聞台》報導，往返奧地利與義大利的所有火車班次已經暫停。另外根據《共同社》，以色列衛生部23日宣布，從「鑽石公主號」郵輪回國的11名乘客中，又發現1名新的確診，船上總共2人確診；該國也表示，24日開始拒絕過去14天曾停留日本與南韓的外籍人士入境。

【0921】

南韓出現第7例死亡，今日新增161例確診，國內感染總數達到763人；第7起死亡為62歲男性，感染途徑與清道郡大南醫院有關。

【0908】

英國首席醫療官確認，4名從鑽石公主號郵輪回國的乘客對於病毒的檢驗結果呈陽性，這使得英國的確診總數來到13。

【0904】

土耳其與阿富汗政府23日表示，將關閉連接伊朗的邊境，土耳其還暫停來自伊朗的航班。伊朗至今有43人感染，8人死亡。

各國確診狀況如下：

東北亞：2國

南韓：確診736例、7死

日本：確診838例（橫濱外海郵輪691例，日本本土147例）、4死

歐洲：9國

義大利：確診152例、3死

西班牙：確診2例

英國：確診13例（其中4例為鑽石公主號撤回）

比利時：確診1例

德國：確診16例

瑞典：確診1例

芬蘭：確診1例

法國：確診12例、1死

俄羅斯：確診2例

東南亞：6國

新加坡：確診89例

越南：確診16例

馬來西亞：確診22例

泰國：確診35例

菲律賓：確診3例

柬埔寨：確診1例

北美：2國

美國：確診35例（其中18例為鑽石公主號撤回、3撤僑者、14例美國本土個案）

加拿大：確診9例

大洋洲：1國

澳洲：確診22例（其中7例為鑽石公主號撤回）

南亞：3國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例

中東：5國

伊朗：確診43例、8死

阿拉伯聯合大公國：確診13例

以色列：2例（都為鑽石公主號撤回者）

黎巴嫩：1例

伊拉克：1例

非洲：1國

埃及：確診1例

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