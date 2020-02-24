義列車傳2乘客疑患新冠肺炎！奧國急關邊境4hrs　伊朗8死慘遭鄰國封鎖

▲旅客降落伊朗，大人戴口罩，小孩沒有。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國以外新冠肺炎死亡人數最高的國家，為伊朗的8人，而義大利也在一夕之間成為全歐洲確診病例最多的國家。奧地利23日晚間暫時對義大利關閉邊境，並將一列由威尼斯出發、疑似載有2名患者的列車暫停在布倫納山口（Brenner Pass），24日確認皆為陰性後重新放行；伊朗方面，土耳其、伊拉克、巴基斯坦等國，都已關閉對伊邊境，阿富汗也禁止兩國空中與陸路交通。

路透社引述當地媒體報導，一列由義大利威尼斯（Venice）出發的列車，目的地為德國慕尼黑（Munich），車上載有約300名旅客，大多為德國和奧地利籍人士。義大利國鐵（Italian State Railways）在出發後通知奧地利國鐵（Austria's OBB），車上2名乘客出現發燒等符合新冠肺炎病徵的症狀，隨後被緊急停在阿爾卑斯山脈，布倫納山口義大利這側。

據了解，2名乘客為德國籍女性，接受檢測後結果呈現陰性，於是奧地利在歷經4小時暫閉邊境後，重新對義大利開放。奧國內政部長在一項聲明中指出，作為預防措施，所有在奧地利下車的旅客，都必須經過身分檢查。

▲義奧邊境布倫納山口（Brenner Pass），義大利側的車站Brennero Brenner，因暫時封閉邊境，車廂和車站內空無一人。（圖／路透）

由於布倫納山口是義大利通往奧國和德國的交通要道，若關閉將會造成一定程度影響；然而義大利義一夜之間暴增超過70例確診，人數來到152人，還有3例死亡，已是歐洲疫情最嚴重國家，持續下去關閉邊境恐怕是遲早的事。

奧地利內政部長內哈莫爾（Karl Nehammer）指出，一支專門研究新型冠狀病毒的特別小組，將於24日會面，共同討論是否對義大利邊境做出管制，相關消息隨時可能發出。奧國境內目前有181例疑似病例，0例確診。

綜合外電報導，伊朗境內疫情嚴重，43例確診，高達8名病例死亡，已讓周圍國家提高警戒，紛紛關閉對其邊境，力圖阻止疫情蔓延。其中伊拉克當局早在20日即宣布關閉邊界，並對伊朗停發簽證，土耳其和巴基斯坦數日後跟進，在伊朗進內有數百萬難民的阿富汗，也宣布暫閉兩國的空陸交通。

亞美尼亞（Armenia）總理帕齊尼安（Nikol Pachinian）23日宣布，關閉和伊朗邊境，航班暫停往來，預計以2星期為限。約旦則將伊朗、南韓及中國公民視為禁入對象，過境的他國籍旅客同樣禁止進入。