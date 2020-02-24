南韓醫院精神科「集體感染」4死！102病人99確診　關鍵原因曝光

▲南韓大南醫院爆發集體感染。（圖／翻攝自大南醫院臉書）

記者曾羿翔／綜合報導



新冠肺炎（COVID-19）疫情在南韓擴散，位於慶尚北道的清道大南醫院就發生「集體感染」，102位住院病人當中就有99人確診感染，23日晚間新增的確診死亡病例就是該間醫院的59歲男患者，其他3位死亡的患者也是在院內遭感染。為防堵疫情，精神科住院區已被集體隔離，目前境內累計確診602例6死。

綜合韓媒報導，清道大南醫院精神科的住院樓大多都是「多人一間病房」並「採取封閉式管理」，加上疫情出現時院方並沒有立即發動應變措施，可能是導致集體感染的主因，且被認為是「超級傳播者」的第31例患者在2月初曾到過該醫院。

▲南韓新冠肺炎疫情截至23日累計6死。（圖／達志影像／美聯社）



大南醫院的住院患者以老年人居多，在19日出現第1起死亡病例是住院的63歲男患者後，院方才開始產生危機意識，開始對有疑似症狀的患者進行檢測，但已壓不住疫情急速上升。目前衛生部門也針對確診病患的感染途徑進行調查。

在院內遭感染死亡的還有一名55歲女性，長期入住精神科病房在21日送醫不治，另有一名57歲男性也是精神科病房患者，20日肺步出現嚴重感染送醫在23日上午不治，以及最初在慶州家中身亡的41歲男。

報導也指出，一位匿名的醫界人士對此表示，如果在11日剛開始出現疑似症狀時，院內的醫護人員能多用點心就好了。為了避免疫情再度擴散，清道大南醫院的精神科住院區已被集體隔離。