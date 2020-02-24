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東京男「驗不出病毒」出國趴趴走10天返日確診！　印尼政府傻眼急找旅遊路徑

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▲▼日本,東京鐵塔,經濟,觀光,旅遊景點。（圖／記者李毓康攝）

▲東京男返國後確診，政府公布：10天前曾訪印尼。（資料照／記者李毓康攝）

記者許力方／綜合報導

日本東京都政府22日通報，一名養老院員工60多歲的男員工確診感染新冠肺炎，他早在10天多前就出現症狀，因檢驗呈陰性就回家，隨後於15日和家人前往印尼旅行，19日返國後就住進加護病房搶救。印尼衛生局聯繫駐東京大使館，仍無法核實身分，也無法確定旅遊史、行蹤；據悉，印尼僅有一起中國人確診的病例。

印尼雅加達郵報23日引述日本放送協會（NHK）22日的報導，指出東京都政府宣布一名60多歲的男子確診，因呼吸困難住進加護病房，19日曾前往印尼旅遊，但並未具體載明旅遊行蹤；東京疾控中心發布的新聞稿也僅提及，該病例病情被列為嚴重，12日起開始出現感冒症狀，經檢驗程陽性，沒有曝光他的旅遊史。

▲▼東京男「驗不出病毒」出國趴趴走10天返日確診！　印尼政府傻眼急找旅遊路徑。（圖／翻攝東京都政府）

▲東京男12日就出現症狀，但沒有驗出感染新冠病毒。（圖／翻攝東京都政府）

雅加達郵報指出，若東京男子訪印尼後確診，就是印尼地區第二起病例，第一起為金姓中國人，1月28日從峇里島返回上海，8天後確診感染，但無法確定他是在哪裡染病。印尼當局聲稱，截至23日深夜都沒有收到東京男子的更多具體細節，衛生局也和駐地大使館聯繫，仍無法核實他的身分，連名字都不知道，也不知道他去過印尼什麼地方。

印尼外交部受訪時也強調，有關東京確診男子的問題至今日方都沒有任何消息，日本官方甚至沒有對這起病例正式通報。

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