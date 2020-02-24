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雲端最有錢／存股滾千萬　還是賠到掛？

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新聞節目中心／綜合報導

存股一直是所有人最常討論的話題，達人們都說靠存股存出一桶金、傻傻存等收割、存出財務自由滾出千萬，但真是如此嗎? 存股達人會告訴你股市萬點竟還有這些股票可以存? 但也有專家認為長期投資標的難尋，就算大家都看好的存股股票，也可能會讓你賠了身家? 究竟存股到底有哪些沒說的秘密? 這一集我們一次告訴你！

雲端最有錢本集節目中我們邀請到存股神手，他靠存股年領百萬利息，今天公開8檔必存股票，亂世中也能賺得心安自在。另外退役基金經理人10年領悟:散戶沒有判斷基本面的能力，大家愛存的龍頭電信股，但風險竟比0050還高? 存股有地雷，你不能傻傻存，專家一次告訴你問題在哪裡！

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一、三、四下午1點10分至2點直播。

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▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一、三、四下午1點10分至2點直播。

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關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於2019年1月16日起，每周一下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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