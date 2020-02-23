「疫」起加油！口罩國家隊幕後英雄助攻千萬片日產能

▲金屬中心派遣電機、機械工程精英，全力投入口罩自動化設備大廠長宏機械，協助加速口罩自動化產線的建置。（圖／金屬中心提供）

記者林淑慧／台北報導

口罩追追追！經濟部本月緊急協助廠商建置生產口罩之設備與產線，金屬中心更派遣14名電機、機械工程精英，與廠商日夜趕工以加速口罩設備的建置，將口罩產能從原本的每日400萬片，力拚三月起擴充到每日1,000萬片的目標。

新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未平息，經濟部斥資近2億元新建口罩產線，自15日起新機台陸續測試上線並投入生產，提供人力、技術與零件支援的金屬中心精英，進駐長宏機械、制控電機、長青超音波等設備廠，與廠商日夜趕工以加速口罩設備的建置，是口罩產能提升的幕後英雄。

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金屬中心林秋豐執行長表示，在2月初接獲經濟部的任務後，政府民間齊心協力打造新機組來增加口罩產能，6日便立即指派中心內部具有電機、機械背景的精英前往進駐長宏機械等設備大廠，用專業技術來協助廠商盡快將設備組裝並調機完成，讓後續的口罩生產能更加順利。

長宏機械負責人呂清林指出，公司在口罩製造機之專業領域有20多年的經驗，攜手與金屬中心、精機中心共同負責40條口罩產線的建置，看似不可能的任務且時間緊迫，但有了多方人馬的鼎力相助，加上國家的大力投入，在這防疫的關鍵時刻，就如同吃了定心丸，更有信心一起合力完成這項重任。

經濟部表示，為提升國內生產口罩之產能，目前政府建立60條口罩產線同時進行，將原本半年的工期縮短為一個月，每條生產線一日可產10萬片口罩，約到3月初，每天口罩產能可達1,000萬片。