　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

衝韓國代購！網美返台「俏皮吐舌自拍」住負壓病房：疑似肺炎

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼衝韓國代購！網美返台「俏皮吐舌自拍」住負壓病房：疑似肺炎。（圖／翻攝麻的法課 - 邱豑慶醫師）

▲網美衝韓國直播代購，返台後到負壓個離病房觀察。（圖／翻攝麻的法課 - 邱豑慶醫師）

記者鄒鎮宇／綜合報導

南韓23日出現第6名死亡病例，確診病例達602例。一名專門代購的網美日前到韓國直播代購，返台時疑似出現肺炎症狀，因此到負壓隔離病房進行觀察，並將情況拍照PO網，引起網友熱烈討論。

「這次韓國連線，各位寶寶們有沒有乖乖結單了？」該名代購人員PO文表示，她返台檢查時因X光出現疑似肺炎的可能性，被醫師要求到負壓隔離病房觀察，「這次韓國連線是用生命在付出幫大家直播，希望妳們真的買得開心，這樣我才值得了」。

請繼續往下閱讀...

邱豑慶醫師在臉書粉專「麻的法課-邱豑慶醫師」PO文表示，指揮中心23日宣布醫事人員除申報審核通過，否則不能出國，「身為醫事人員，我願意服從指揮中心的決定。為了防疫，為了國人的醫療，為了維持國內的醫療能量，我放棄憲法賦予我的自由權。我配合防疫指揮中心的調配。」

「但我XX的犧牲是給這樣糟蹋的嗎？」邱豑慶醫師表示，醫師及護理人員被禁止出國，但網美跟代購、台商都繼續跑，「用生命在付出幫大家直播？請問是付出誰的生命？醫護的人血饅頭好吃到吐舌頭嗎？」

▲▼衝韓國代購！網美返台「俏皮吐舌自拍」住負壓病房：疑似肺炎。（圖／翻攝麻的法課 - 邱豑慶醫師）

▲邱豑慶醫師不滿醫事人員被如此對待。（圖／翻攝麻的法課 - 邱豑慶醫師）

網友看完紛紛留言，「其實現在還是看到一堆日本代購連線的」、「最誇張的是，去韓國還不戴口罩只為了拍網美照」、「她們在店家裡面（算密閉空間了吧）也沒戴啊」，但也有人指出，「我是看了很氣，但問一下，看來這應該是之前跑去韓國」。

對此，該間代購粉專也PO文回應，表示她們早在3個月前就訂好機票，且出發時疫情沒有擴散，返台後的隔天才「開始擴散」；另外，她回國看到新聞後就衝去醫院告知旅遊史，「我不希望造成台灣問題，遇到的每一位醫護人員、我被隔離期間，真心非常謝謝他們，我遇見的每一位醫護人員都跟他們說辛苦了」。

代購粉專也說，她會PO照片是因為住隔離病房時睡不著，又有客人擔心才會PO文報平安，「絕無幸災樂禍」，將自主管理14天，「對不起。我壓力真的很大 請接受我的道歉，這邊跟所有醫護人員道歉，醫護人員都辛苦了，謝謝你們：對不起。」

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

▼網美透過粉專PO文澄清並道歉。（圖／翻攝臉書）

▲▼衝韓國代購！網美返台「俏皮吐舌自拍」住負壓病房：疑似肺炎。（圖／翻攝麻的法課 - 邱豑慶醫師）

ET快訊
放屁會傳染新冠肺炎？　陸疾控中心：須滿足2條件
台北22歲男「陳屍車內」！停路邊12小時　路人經過嚇傻
指揮中心公布26例「全台分布圖」！第24例北部女位置曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「血友病童」母急救孩子！　館長一看怒了：台灣資源就是這樣浪費

重新上線給民眾查！疾管署公開確診分布圖…莊人祥出面解釋原因

衝韓國代購！網美返台「俏皮吐舌自拍」住負壓病房：疑似肺炎

快訊／指揮中心公布26例「全台分布圖」！第24例北部女位置曝光

又有3人痊癒！指揮中心宣布：案4、5和12例出院了

民眾不需搶購酒精！　＂濕＂洗手比乾洗手更能減少皮膚傷害　

崑山科大備戰新冠病毒　設置「紅外線熱像測溫儀」初篩

網購海外口罩「50片1050元」！送來竟是「台灣製造」…賣家一聽失聯

快回家找找！他「懸賞台幣10萬」買這隻粉紅色娃娃　網呆：體內有藏寶圖？

醫事人員禁出國！　醫曝「1關鍵失守」重症、死亡率飆：指揮中心正準備最壞打算

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

《單身濟斯之歌》唱出魯蛇們心聲　RAP超有才！網：被狗耽誤的歌手

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

工人機車損壞「沒錢搭車去領薪」　暖警掏腰包：幫助民眾是警職責！

就醫也有黃牛！掛號價差10倍　陸配分享台、陸「5大醫療差異」

「血友病童」母急救孩子！　館長一看怒了：台灣資源就是這樣浪費

重新上線給民眾查！疾管署公開確診分布圖…莊人祥出面解釋原因

衝韓國代購！網美返台「俏皮吐舌自拍」住負壓病房：疑似肺炎

快訊／指揮中心公布26例「全台分布圖」！第24例北部女位置曝光

又有3人痊癒！指揮中心宣布：案4、5和12例出院了

民眾不需搶購酒精！　＂濕＂洗手比乾洗手更能減少皮膚傷害　

崑山科大備戰新冠病毒　設置「紅外線熱像測溫儀」初篩

網購海外口罩「50片1050元」！送來竟是「台灣製造」…賣家一聽失聯

快回家找找！他「懸賞台幣10萬」買這隻粉紅色娃娃　網呆：體內有藏寶圖？

醫事人員禁出國！　醫曝「1關鍵失守」重症、死亡率飆：指揮中心正準備最壞打算

海巡署第四岸巡隊公益不落人後　55人捐出熱血1萬7000cc

蘇有朋、陳志朋隔10年合體開唱！　「看到他我眼淚流下來」台上緊抱

「血友病童」母急救孩子！　館長一看怒了：台灣資源就是這樣浪費

匈牙利桌賽／鄭怡靜3比4未能逆轉伊藤美誠　仍收下本季首座亞軍

解放軍要買139萬套防彈衣！　預定「2年內交貨」有特殊用途？

重新上線給民眾查！疾管署公開確診分布圖…莊人祥出面解釋原因

世衛曾警告高致死率「X疾病」現身？　病毒學專家：新冠肺炎症狀符合

今年就剪「初戀髮」！及肩＋微捲清新又減齡　5種臉型女孩都適合

虎斑瞇眼躲桌下 爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

生活熱門新聞

衝韓國代購！網美返台俏皮吐舌：疑似肺炎

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

快找找　他懸賞10萬元買這隻娃娃

熱回30°C又變天！228連假天氣出爐

醫事人員禁出國！　醫曝「1關鍵失守」重症、死亡率飆

血友病童「藥不夠用」！陳時中回應了

網購海外口罩！送來竟是「台灣製造」

指揮中心：「醫院」醫事人員少出國

禁醫事人員出國　同溫層：怎不敢禁遶境？

他曝「南韓廁後習慣」讓疫情失控　網：吃飯方式更危險

他移民美國15年揭日常開銷：沒比較快活

指揮中心宣布：案4、5和12例出院了

可下半年出發！AirAsia推0元機票

郭芷嫣免職案開庭⋯機師連署反對

更多熱門

相關新聞

習近平：以疫情為契機，壯大新興產業

習近平：以疫情為契機，壯大新興產業

大陸國家主席習近平23日親自召開統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議，會中發表重大指示，強調疫情對產業發展既是挑戰也是機遇。一些傳統行業受衝擊較大，而智能製造、無人配送、在線消費、醫療健康等新興產業展現出強大成長潛力，「要以此為契機，改造提升傳統產業，培育壯大新興產業。」

遊客擠爆！義大利：威尼斯嘉年華取消

遊客擠爆！義大利：威尼斯嘉年華取消

日本女主播新聞報一半…批評鑽石公主號事件網怒了

日本女主播新聞報一半…批評鑽石公主號事件網怒了

北海道20歲女學生確診病重插管！

北海道20歲女學生確診病重插管！

即／義大利暴增134例　12城封鎖

即／義大利暴增134例　12城封鎖

關鍵字：

武漢肺炎發燒新型冠狀病毒新冠肺炎COVID-19新冠病毒網美代購韓國醫事人員禁出國

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

衝韓國代購！網美返台俏皮吐舌：疑似肺炎

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

快訊／台北22歲男陳屍車內！路人經過嚇傻

許孟哲剛新婚要當爸了！ 　辣妻趙孟姿懷孕4個月

血友病童母求救！王定宇怒：說謊

血友病童身份 陸委會澄清

疑吹風機勒斃前妻　五金行小開收押

海鷗叼玩肉色物　攝影師細看尬爆

快找找　他懸賞10萬元買這隻娃娃

放屁傳染新冠肺炎　疾控中心解答

許孟哲婚後沒避孕「驗了就中」趙孟姿懷4個月女兒

北海道20歲女學生確診病重插管！

紅鶴「頭破血流」嚇壞網　原來只是角度錯視

《想見你》編劇收最感動回饋：很多人說，她曾經是陳韻如

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ
蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面