衝韓國代購！網美返台「俏皮吐舌自拍」住負壓病房：疑似肺炎

▲網美衝韓國直播代購，返台後到負壓個離病房觀察。（圖／翻攝麻的法課 - 邱豑慶醫師）



記者鄒鎮宇／綜合報導

南韓23日出現第6名死亡病例，確診病例達602例。一名專門代購的網美日前到韓國直播代購，返台時疑似出現肺炎症狀，因此到負壓隔離病房進行觀察，並將情況拍照PO網，引起網友熱烈討論。

「這次韓國連線，各位寶寶們有沒有乖乖結單了？」該名代購人員PO文表示，她返台檢查時因X光出現疑似肺炎的可能性，被醫師要求到負壓隔離病房觀察，「這次韓國連線是用生命在付出幫大家直播，希望妳們真的買得開心，這樣我才值得了」。

請繼續往下閱讀...

邱豑慶醫師在臉書粉專「麻的法課-邱豑慶醫師」PO文表示，指揮中心23日宣布醫事人員除申報審核通過，否則不能出國，「身為醫事人員，我願意服從指揮中心的決定。為了防疫，為了國人的醫療，為了維持國內的醫療能量，我放棄憲法賦予我的自由權。我配合防疫指揮中心的調配。」

「但我XX的犧牲是給這樣糟蹋的嗎？」邱豑慶醫師表示，醫師及護理人員被禁止出國，但網美跟代購、台商都繼續跑，「用生命在付出幫大家直播？請問是付出誰的生命？醫護的人血饅頭好吃到吐舌頭嗎？」

▲邱豑慶醫師不滿醫事人員被如此對待。（圖／翻攝麻的法課 - 邱豑慶醫師）



網友看完紛紛留言，「其實現在還是看到一堆日本代購連線的」、「最誇張的是，去韓國還不戴口罩只為了拍網美照」、「她們在店家裡面（算密閉空間了吧）也沒戴啊」，但也有人指出，「我是看了很氣，但問一下，看來這應該是之前跑去韓國」。

對此，該間代購粉專也PO文回應，表示她們早在3個月前就訂好機票，且出發時疫情沒有擴散，返台後的隔天才「開始擴散」；另外，她回國看到新聞後就衝去醫院告知旅遊史，「我不希望造成台灣問題，遇到的每一位醫護人員、我被隔離期間，真心非常謝謝他們，我遇見的每一位醫護人員都跟他們說辛苦了」。

代購粉專也說，她會PO照片是因為住隔離病房時睡不著，又有客人擔心才會PO文報平安，「絕無幸災樂禍」，將自主管理14天，「對不起。我壓力真的很大 請接受我的道歉，這邊跟所有醫護人員道歉，醫護人員都辛苦了，謝謝你們：對不起。」

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

▼網美透過粉專PO文澄清並道歉。（圖／翻攝臉書）

