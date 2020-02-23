讓大眾安心　日本「知名豬排店」確診老闆罕見公開店名！

▲新冠肺炎疫情在日本多個地區都有病例。（圖／路透）

文／中央社東京23日綜合外電報導

日本北海道旭川市一名確診武漢肺炎男性患者本身經營炸豬排店，為了不讓消費者擔心，讓旭川市政府罕見公布店名。

日本朝日新聞報導，北海道旭川市政府22日公布住在市內確診武漢肺炎男性經營的餐飲店名，是當地有幾家店面的知名炸豬排店「井泉炸豬排」（tonkatu-isen）。這名確診的70多歲男性說，希望讓顧客得知正確資訊，以免心生疑慮；基於男性這樣的想法，旭川市政府罕見公布店名。

旭川市政府表示，這名男性16日出現咳嗽等症狀，雖然一直在家療養，但22日確診感染後住進市內醫療機構。這名男性從4日以後就沒有到過店面，目前員工都沒有出現症狀。

由於這間炸豬排在旭川市內有幾家分店，確診男性最常出入的分店從22日到24日暫停營業進行消毒。另外，日本放送協會（NHK）報導，22日確診感染武漢肺炎的其中一名患者，是住在北海道江別市的50多歲女性，工作是江別市內一所小學的營養午餐配膳員。

校方在保健所指導下進行校內消毒工作，預計25日起可像往常一般正常上課。北海道政府昨天公布，一名住在江別市的50多歲兼職女性確診武漢肺炎，江別市政府今天舉行記者會對外說明，這名確診女性是在市內一所小學負責營養午餐的 配膳員。

江別市政府表示，這名配膳員是將在校外製作且分裝好的午餐搬到教室入口處，並沒有負責製作午餐，且在搬運過程中都會穿著白衣，並配戴口罩及手套。江別市政府及北海道政府表示，這名配膳員13日出現喉嚨痛症狀，14日仍照常工作，但從出現咳嗽及發燒症狀後的15日起就請假。

江別市政府要求這名配膳員的2名同事也暫時請假 ，將以密切接觸者進行觀察。由於配膳員幾乎沒有機會跟學童及教師接觸，江別市政府研判除了同事以外，這所小學裡應該沒有其他密切接觸者。（譯者：黃名璽／核稿：陳政一）