快訊／義大利新增34例確診　境內「累計113例」10城封鎖鎖不住病毒

記者陳亭伃/綜合報導

根據《BNO NEWS》報導,義大利官方新增34例確診,境內累計至113例。義大利22日召開緊急會議,總理孔蒂(Giuseppe Conte)表示,政府已經通過緊急命令,疫情爆發地區除非有核准,否則不允許進入或離開,當地工作與群聚活動必須暫時取消。

根據路透社報導,義大利疫情最嚴重區域於北部倫巴底(Lombardy),而義大利金融中心的倫巴底首府米蘭,同樣也出現2例新冠肺炎,如今再新增34例,恐怕義大利政府將更嚴加戒備。

此外,台灣外交部23日指出,目前義大利政府已對受感染地區採行包括封城及旅遊禁令的管制措施,相關發展將對我國人前往義大利旅遊、經商或投資造成影響。

外交部提醒國人,為避免到遭管制的義大利疫區旅遊,公布目前受管制的疫區,包括:Codogno、Casapusterlengo、Castiglione d'Adda、Maleo、Fombio、Bertonico、Castelgerundo、Somaglia、San Fiorano、Terranova dei Passerini,以及Vo Euganeo等地區。根據外交部的旅遊警示燈號,義大利維持「灰色」,提醒注意的階段;外交部強調,後續將根據最新疫情發展,會相應調整對義大利的旅遊警示。

BREAKING: Italy reports 34 new cases of coronavirus, raising total to 113 https://t.co/eUoE2b20hL