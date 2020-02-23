南韓新冠肺炎疫情預警上調至最高級！　文在寅：新天地相關病例會更多

記者陳宛貞／編譯

南韓總統文在寅23日宣布，將新冠肺炎疫情預警級別上調至最高級的「嚴重」。他發表談話指出，大邱新天地教會集團感染爆發前與爆發後的狀況完全不同，國內疫情面臨重大分水嶺，往後幾天是非常重要的關鍵。

文在寅23日出席新冠肺炎泛政府對策會議，會前發表談話說明，政府聽從傳染病專家的建議，將預警級別上調至最高級，將大幅強化應對系統，「從政府及地方自治團體、防疫當局與醫護、各地區居民到全國人民都應該團結一心，全力對抗疫情。」

針對被列為「特別管理區域」的大邱及慶尚北道清道郡地區，文在寅表示，將推動一切能早日穩定疫情的方案，目前也對新天地信徒採取特殊對策，針對所有信徒進行疫調。調查完全結束以前，與新天地相關的確診個案恐怕持續增加。

文在寅說明，除了大邱以外，各地新天地教會都緊急封閉，也展開調查，並不是為了壓迫宗教活動的自由，而是為守護附近居民、全國人民的生命與安全而採取的必要措施，同時也是在保護新天地信徒，呼籲教會與信徒積極配合。

他表示，除了新天地教會以外，其他宗教及一般團體也一樣，不論在室內或戶外，都應盡量避免舉行可能對國民帶來危害的團體活動，也呼籲人民拋下過多的恐慌，相信及協助政府，並為疫情嚴重的大邱及慶北居民加油打氣。

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