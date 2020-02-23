台股短線難逃劇烈震盪　投資人可趁低檔布局三大族群

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股在上周不時出現漲百點、跌百點的劇烈震盪，讓投資人心情每天都跟著洗三溫暖，受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，市場對後市信心不足，在一點消息出來之時就造成股價波動，但聯邦投信投研處經理洪威指出，雖短期內還是會受到消息面斷斷續續影響，但中長線仍能維持樂觀看待，投資人可以趁此低檔承接基本面好的優質股票。

過年後到現在三周，台灣發生新冠肺炎疫情，洪威指出，大部分都還在心理戰線，還在釐清有多少人可以回來、返工率如何、上下游與供應商的狀況等，所以股價都是在來來回回。當市場有各項消息出現，像是一下子說疫苗如何、一下子又說返工率比預期低，或又傳出湖北開工日再度延後等消息，都影響股價震盪。

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但以中長線來看，洪威認為，疫情終究會受到控制，加上天氣慢慢炎熱，等到人潮都出來之後，第二季、第三季大家開始要搶訂單、趕快出貨，第二季原本是電子產業的傳統淡季，之後可望淡季不淡。

洪威舉例，就手機需求來說，原本消費者使用舊機兩年就已經打算要換，過年後因為疫情不出門，致換機需求遞延，這需求動能非常有機會累積到三、四月再出來。以企業方面來看，大家都會先把庫存消耗掉，而且現在供應不順，所以大家都用自己的庫存，復工之後廠商一定會想辦法去建立自己的庫存、回到正常水位，甚至因為怕未來又面臨相同情況，各大廠勢必增加更多準備，像口罩、民生用品、原物料也是，那時候大家反而會忙不過來。

▲ 換機需求不會消失，可能在第二季之後爆發。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

然而，大前提仍是疫情要受到控制，現在看來，中國大陸疫情數據都有改善，每天確診人數與高峰比起來減少非常多，疫情遲早會壓抑下來。但其他地區陸續出現新問題，像是日韓、台灣，也都是與地緣有關的心理問題，在基本面上，只要中國大陸疫情受到控制、復工率慢慢上升的話，基本面就會跟上，不過各區域信心就還沒那麼快會恢復。

現在市場完全就是被疫情影響，但能量就會蓄積在第二季。原本主計總處對今年GDP預估是逐季往下，但第一季因疫情關係把基期壓低，變成逐季往上，大盤指數過往跟GDP的YoY有正相關，預期明年的第一季，也可能因基期相對低而表現漂亮，聰明的投資人可以趁現在承接一些優質好公司。

洪威建議，現階段可以留意一些開春被下殺的手機、PCB概念股，這二族群是受傷最重的。台灣有很多優質PCB公司、獲利也都很好，現在跌下來到一個比較低的價位，就是一個逢低承接的好時期，還有些5G相關概念股。這些被疫情影響下殺的5G、手機、PCB版廠，算這幾年來滿難得的買進機會。

另外，新台幣匯率在上周重挫，是否為外資在調節持股抽離台灣，洪威指出，外資動向跟二方面有關，第一是被動式基金調整，日前MSCI調降台股權重，因此外資在作這方面調整；另外，台灣被美國列入疫區，也影響外資信心。但有關MSCI的調整，在這月底就會結束、三月份就會恢復正常；在疫情部分雖較難預期，但台灣也在積極地跟美國政府溝通，目前台美雙方關係不錯，應該是有機會平反，順利的話外資信心就有機會回來。