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施振榮力挺宏碁BeingLife創作大賽　盼學子用「智聯網」解決生活難題

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▲施振榮力挺宏碁BeingLife創作大賽　盼學子用「智聯網」解決生活難題。（圖／宏碁基金會提供）

▲第四屆BeingLife「明日生活．萬物智聯」創作大賽得獎名單揭曉。（圖／宏碁基金會提供）

記者姚惠茹／台北報導

第四屆BeingLife「明日生活．萬物智聯」創作大賽得獎名單揭曉，由宏碁基金會董事長施振榮與國立臺灣科學教育館館長陳雪玉頒發獎項，以表揚參賽隊伍運用物聯網為社會帶來年輕一代的科技力量，並鼓勵同學持續向科技領域發展。

宏碁基金會表示，今年募集的參賽作品創歷年新高，參賽內容更著重在環境、族群關懷及居家安全等議題，參賽隊伍以智聯網概念為發想，提出解決生活中問題的創意與創作作品，並首次有非學校型態實驗教育的同學參賽，展現多元學習的不同成果。

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宏碁基金會董事長施振榮指出，「智聯網」是結合人類智慧的物聯網，隨著科技的進步、資訊的發達，智慧生活的應用已經普及在日常生活中，但如何利用生活中的「痛點」，尋找新的商業機會即是科技人才的考驗。

施振榮表示，宏碁基金會的BeingLife創作大賽舞台，希望鼓勵年輕學子觀察生活中的問題，以科技應用發揮創意創造優秀的作品與好的解決方案，打造明日生活的樣貌，提供人類更便利的生活，並同時培養未來的科技種子。

▲施振榮力挺宏碁BeingLife創作大賽　盼學子用「智聯網」解決生活難題。（圖／宏碁基金會提供）

▲施振榮（左二）頒發宏碁BeingLife創作大賽金獎得獎隊伍。（圖／宏碁基金會提供）

國立臺灣科學教育館與宏碁基金會合作，館長陳雪玉擔任創意大賽評審長，今年總獎金近75萬元，共募集近400件作品，創歷屆新高，而參賽隊伍皆發揮創意利用科技解決生活上的問題，但仍缺完整解決生活中痛點核心的概念，因此評審團決議今年評審團超級大獎從缺。

陳雪玉表示，本屆高中實作組金獎得主為高雄市私立復華高級中學林珈何、王彥傑兩位同學組成的團隊，作品為「用電安全守門員」，參賽隊伍關注房屋的智慧電量管理，使用網頁端物聯網程式，寫入監控電量使用的功能設計，創作出構建在原本家用插座上的感應式智慧模組，只要透過手持裝置或者電腦連上監控網頁，即能夠了解用電量，進而透過感應裝置微幅調整用電策略，有益於各公家單位、學校在用電量上的管理。

陳雪玉指出，國中實作組金獎為非學校型態實驗教育的黃柏實同學，自小學起就以自學方式學習，透過網路和多元自主學習，完成「動態平衡球」的實作作品，利用平衡感應模組搭配球體與舊滑板，將科技、運動與娛樂結合在一個智聯網裝置中，藉由有趣的闖關遊戲，有效的提高運動參與度，從中達到運動效果，解決懶得動所造成的不健康生活習慣。

陳雪玉進一步指出，高中影片組金獎的得獎作品「Life Angel」，為台中市私立弘文高級中學游棋翔、魏宇弘、顏庭茂同學團隊創作，有鑑於台灣交通事故因疲勞駕駛、視線死角、駕駛分心等非有意的車禍事件頻傳，參賽隊伍設計一款360度無死角，且能夠預先提醒駕駛物體接近的感應系統，藉以防範意外的發生。

陳雪玉分享，國中影片組金獎的得獎作品「學習陪伴機器人」，為高雄市立福山國民中學梁筱卿所創作，創作靈感來自肯納症患者的弟弟，希望設計一個陪伴型機器人解決弟弟在人際互動及學習動機上的障礙與困難，並為肯納症患者量身制定學習課程、提供互動與陪伴功能。

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