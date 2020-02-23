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哈日族危機入市！趁日圓低價搶便宜　專家教你3招省荷包

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▲▼ 日圓,一萬日圓,鈔票,日本鈔票。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲隨著疫情擴散，亞洲貨幣都受到干擾，尤其日圓見到0.27相對低點，哈日族可趁此機會搶一波。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

隨著新冠肺炎的衝擊，日本的情況也是相當嚴重，減緩了民眾到日本旅遊的意願，哈日族們可以趁這一波「撿便宜」，也可趁此存日圓為未來到日本旅遊降低成本。專家建議，民眾可以透過銀行的網銀分批換匯、外幣ATM減分優惠以及透過銀行的免手續費等三招，撿便宜的同時還可以省荷包。

根據台銀的牌告價，周五（21日）的日圓現金賣出價為0.2756元，仍然是相對低價，以新台幣5萬元來說，可以兌換日圓18萬1,422元；相較於去年8月中旬最高匯價來到0.3029元，同樣新台幣5萬元可以多換日幣1萬6000多元，等於便宜兩張迪士尼門票以上，相當划算。‬

請繼續往下閱讀...

瑞銀預估，市場只是短暫震盪，隨著疫情若在第2季初會受控，亞太貨幣也將跟隨收復失地，仍繼續看好全年前景，其中也包含日圓與人民幣。

Money101金融比較平台經理呂芝穎表示，經常赴日旅遊的民眾建議有三種方式換日圓，不但可以趁日圓低價撿便宜外，還可以享受優惠，等於是撿便宜外還可省荷包。

一，建議不妨申辦「日圓雙幣信用卡」，其特色可以隨時透過網銀分批換匯，一來是用「即期賣出價」換得日幣，相較「現金賣出價」優惠0.5%左右；此外，民眾是可以預先大量儲存「便宜」日圓，將來赴日再以刷卡結帳，回台後，發卡銀行也會以「日圓」向持卡人請款，等於未來民眾到日本遊玩，就可以用現在便宜的匯價消費，相當划算。

二，如果有日圓現鈔的需求，民眾可以透過「外幣ATM」換匯最優惠，像是在台銀外幣ATM享最優「現金賣出價」減讓千分之1.5。

三，也可以善用部分銀行提供的「免收匯差手續費」優惠，也能幫自己爭取到以「即期買出價」換到日圓現鈔的好匯率，像是中信銀My Way外幣數位帳戶6月底前提供每月一次提領外幣免收手續費，撿便宜外還可以省手續費。

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