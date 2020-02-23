公主郵輪徵求頂尖伙伴「登船消毒」項目曝光！　CNN解析：挑戰依舊存在

▲鑽石公主號是中國境外疫情最嚴重的地方。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

公主郵輪旗下的「鑽石公主號」（Princess Cruises）目前停靠在日本橫濱港，船上迄今有634人確診。根據公主郵輪22日聲明，為了要讓郵輪再次順利航行，現正公開徵求「一流」（best-in-class）且有經驗的清潔伙伴，進行徹底的全船消毒作業。

CNN報導，鑽石公主號是中國境外疫情最嚴重的地方，儘管經過14天隔離觀察，仍有部分乘客在下船後被證實確診，讓外界開始擔憂隔離程序是否出現漏洞。

如今，公主郵輪總裁珍斯瓦茲（Jan Swartz）透過聲明表示，「我們的重點依然是我們乘客籍船員的安全與福祉，我們現在正在尋找最佳的合作伙伴，從船頭至船尾的每一個地方都要進行清潔與消毒。為了完成這項至關重要的任務，我們要聘請在重大清潔消毒項目中有經驗的伙伴」，作業將會在所有乘客及船員下船後展開。

只不過，鑽石公主號噸位為115,875噸，清理任務可不簡單。聲明指出，房內所有毛巾、床單、床墊、枕頭、被子、浴簾等物品全部要移除並適當處理，窗簾、柔軟家飾等物品都要消毒，全面清潔通風系統，spa、健身房、餐廳等公共區域也不能遺漏。

CNN報導分析，儘管公主郵輪這麼做，但鑽石公主號過去幾周佔據全球各大媒體版面，未來想要吸引民眾登上郵輪旅行，很有可能是件相當困難的事情。

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