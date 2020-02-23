「新天地」爆2年前欲進軍武漢…被中國公安驅逐！　韓僑：信徒仍秘密活動

▲ 南韓大邱新天地教會發生超級傳播事件。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情受到新天地教會超級傳播事件影響，截至今（23日）早全國累計病例已達556起，其中309人與新天地有關，佔比高達55.6%。韓媒爆料，目前正在輿論風口的「新天地耶穌教證據帳幕聖殿教會」（SCJ）2年前曾試圖進軍中國武漢，但在當地公安舉發之下被驅逐。

武漢一名南韓僑民22日接受《韓聯社》電訪時透露，「記得是在2年前，2018年的時候，新天地有人到武漢來，但公安發現後馬上被驅逐，之後就不曾看到新天地信徒在武漢公開活動。」

許多南韓僑民都表示，近來不曾看到新天地信徒在武漢公開活動。了解武漢當地韓人宗教活動的南韓僑民則說明，「雖然武漢的新天地信徒被趕出去了，但考慮到他們一直持續在海外傳教，我認為他們可能隱藏自己信徒的身分，進入武漢後繼續活動。」

新天地人士對此則證實，2018年的確有約100多名信徒進入武漢，開設辦事處後準備設立教會，但中國政府不允許，就連辦事處也被關閉，目前實際上已經放棄在中國擴大宗教版圖的計畫。

根據目前在中國的南韓宗教界人士說法，中國公安當局約2017年起便詳細掌握南韓主流基督教教團、包括新天地在內的非主流基督教組織以及在中國活動的南韓基督教傳教士動向。

事實上，不只是新天地，中國當局禁止任何外國基督教傳教士在中國傳教。過去中國對於境內南韓牧師對南韓僑民傳教等外國人間不對外公開的教會大多睜一隻眼閉一隻眼，但現任國家主席習近平上台後加強規範宗教，管制方法較過去嚴格許多。

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