5G服務估3季上路　惠譽示警：頻譜支出電信業財務槓桿恐惡化

▲5G示意圖。（圖／123rf）

記者吳靜君／台北報導

惠譽評等指出，由於鉅額的5G頻譜支出以及為了在2020到2021年之間推出5G服務而伴隨的資本支出增加，可能使台灣電信業者的財務槓桿惡化。

台灣的5G頻譜競標分二階段進行，台灣業者在第一階段競爭激烈，將3.5GHz頻寬的頻譜支出，推高到每MHz人均0.71美元，比義大利的每MHz人均0.40美元貴了 80%，是目前全球最昂貴的 5G 頻譜。第順利完成5G首波釋照的第二階段位置競價，尤其是3.5GHz頻寬的頻段標售，更是使頻譜標金繼續攀高。

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惠譽評等預期，台灣大哥大如全部以債務支應新台幣310億元的頻譜支出，則其2020與2021年的營運資金流 (FFO) 調整後淨槓桿率將分別惡化至2.9倍與 2.7倍。

台灣大哥大資本支出預期也會增加到新台幣110億元以便推出5G服務，但是相較2019年估計新台幣71億，卻大幅的增加 。惠譽表示，台灣大哥大若減少發放一年約新台幣150億的股利，或選擇全部或部分出售其價值750億新台幣的6.98億股庫藏股，則其槓桿可望降低。

四家電信業者，包括市場龍頭中華電信、台灣大哥大、遠傳電信和台灣之星均贏得台灣3.5Ghz頻寬競標。該頻寬具備提供5G服務的最佳覆蓋率與能力。

惠譽預期，台灣全部的電信業者會在2020年第3季推出5G服務。另預期電信業者會推出高價的5G資費方案以推動客戶改用 5G，預計電信業2020與明（2021）年的每用戶平均收入 (ARPU) 各成長3%。然而，此舉所改善的現金流量，不足以抵銷支應天價頻譜標金而增加的債務。