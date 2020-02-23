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他拖落單女進公園性侵　犯案後「推給雙胞胎兄弟」警調戶口資料…結局糗炸

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▲男子犯下性侵案後，聲稱是自己雙胞胎兄弟做的。（圖／翻攝自Met Police）

▲男子犯下性侵案後，聲稱是自己雙胞胎兄弟做的。（圖／翻攝自Met Police）

記者陳亭伃／綜合報導

敢犯罪就要敢承擔。英國倫敦西南部的科利爾斯伍德（Colliers Wood）日前發生一起女子遭到跟蹤並被性侵的案件，事後警方逮捕涉案男子，他卻表示自己根本不知道發生什麼事情，「因為犯案的應該是他的雙胞胎兄弟」，但面對警方詢問雙胞胎兄弟的名字，男子卻說不出所以然。

根據英國《太陽報》報導，阿爾及利亞籍21歲的阿古布（Khaled Argoub）在案發當天尾隨一名女子進入地鐵，並且跟隨下車，經過旺德爾公園（Wandle Park）時，將女子拖到暗處性侵。受害女子過程中試圖想要逃脫，並且用指甲瘋狂抓了阿古布的臉、身體，最後在一陣扭打之後，險些遭到掐死，女子趁隙逃離魔爪，但衣服卻已經破損。

女子裸體逃到附近的住宅區求救，警方到場後卻發現旺德爾公園附近完全沒有監視器，後發現女子指甲內殘有抓傷犯人的皮屑，因此採檢進行DNA檢測。調查結果證實阿古布就是試圖性侵女子的變態，於是將他逮捕歸案。

然而阿古布到案時宣稱，自己根本不知道發生什麼事情，並堅稱犯下性侵案的「應該是雙胞胎兄弟，但是已經忘記兄弟的名字」。皇家檢察署表示，阿古布到了證據確鑿時，仍試圖想要欺騙法官和陪審團，甚至裝做自己不會說英語。阿古布最後被判刑2項強姦未遂罪、企圖致死罪、三項性犯罪等。

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