敲門通知往外走！醫護全副武裝　暖幫鑽石公主號隔離婦慶生　

實習記者任珈萱／綜合報導

一位從鑽石公主號下來的美籍婦女53歲阿拉納（Sarah Arana），目前正在加州的軍事基地進行隔離，生日快到的她，原本和家人要一起過的慶生計畫全泡湯，但沒想到，就在生日當天，醫護人員「全副武裝」對著她唱《生日快樂》歌，還送了杯子蛋糕和單人玩的紙牌（Solitaire）遊戲機做為禮物。

綜合外媒報導，美國於17日包機將鑽石公主號上300多名的美籍乘客，分別送往往加州曲維斯空軍基地（Travis Air ForceBase）和德州拉克蘭空軍基地（Joint Base SanAntonio-Lackland）進行14天的檢疫隔離。

據報導，阿拉納是其中一位被隔離的婦人，被送往曲維斯空軍基地後，醫護人員每天都會幫她量兩次體溫，沒有出現任何新冠肺炎（COVID-19）的症狀。她也是一位醫療社工，20日生日的她，原先和家人安排好要一起慶祝，卻全部泡湯。

阿拉納表示，「當天醫護人突然敲門時，通知我要往外走，心情跌入谷底，擔心是不是因為身體出了什麼問題；但沒想到，他們竟全副武裝的為我唱生日快樂歌，還一邊彈吉他，又唱又笑的；我真的不知道怎麼形容這個經驗，謝謝大家的仁慈和愛。」

美國疾病管制暨預防中心（CDC）的醫護人員，送上一個杯子蛋糕和一個單人玩的紙牌（Solitaire）遊戲機當作生日禮物；不僅如此，過了一段時間後，一位穿防護衣、開著高爾夫球車的人，送上20多個禮物，全都是來自家人和陌生人的祝福。