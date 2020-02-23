南韓最年幼確診！4歲童發燒隔離檢測呈陽性　托兒所1成人也感染

▲南韓出現第5起死亡案例，目前新冠肺炎警戒級別已提高至最高等級。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）確診人數大幅增加至556人，5人病逝，其中1人就在疫情嚴重的大邱。大邱廣域市長權泳臻23日表示，截至目前為止，南韓境內最年幼的病例為大邱一名4歲幼童，是大邱東區一間托兒所的學童，但據了解，此前托兒所內一名成年人也感染新冠肺炎。

韓媒《中央日報》引述權泳臻的說法指出，該名4歲幼童出現發燒症狀後，隨即採取居家隔離，但最新病毒檢測結果呈現陽性，成為全南韓年紀最小的確診患者。此前，最年輕的感染者為一名住在水源的11歲小學生（第32例確診患者），是第20例確診者的女兒。

▲許多人搭地鐵都戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

為了應對持續擴散的疫情，南韓執政黨共同民主黨23日要求政府起草編列補充預算案。議員Lee In-young表示，國會24日即將舉行全體會議，旨在討論特別措施，包括成立一個針對新冠肺炎的特別委員會，「我們請求政府起草一份補充預算案」，並在國會上報告，屆時此案將被迅速審查，法案最快可在3月17日之前通過。

如今，南韓即將於3月初迎來開學季，有中國留學生為了遵守開學前14天的隔離觀察措施，目前已陸續入境南韓，各大學校正加緊腳步做準備，因為學生無法外出，要在宿舍內解決三餐。不過，但Lee In-young提到，希望教育部能夠考慮延後開學日期，藉此遏止疫情進一步擴散。

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