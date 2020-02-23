「撿到槍」已經過時了！內政部防疫宣導超有梗：「黃色小方塊」才是王道





▲內政部防疫宣導。（圖／翻攝自內政部臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

面對新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心不斷呼籲，民眾應用肥皂勤洗手，內政部也在22日PO出宣導圖片，直指防疫期間「撿到肥皂才是真正讚」，多多洗手、與肥皂當好朋友，都是防疫的不二法則。

「還在撿到槍？現在撿到肥皂才是真正讚好嗎！」內政部22日在臉書上建議民眾，防疫期間勤洗手，「請記住洗手時別光用清水沖洗，更要搭配肥皂、洗手乳等清潔用品搓揉清洗，才能有效去除手上的病菌，讓雙手達到真正的清潔，進而降低感染的風險。」

內政部提到，如果在外不方便洗手時，可以使用酒精或乾洗手產品。「清潔的雙手，不但能有效將低感染病毒，也能減少病菌傳播，保護自己，也保護他人。」

最後，內政部提醒，不要心慌、不要囤貨，把防疫物資留給真正有急需的人員，「多多洗手、與肥皂當好朋友，都是防疫的不二法則哦！」

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