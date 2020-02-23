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婚禮該延期嗎？因應疫情飯店推餐點一人一份、進出量體溫　

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▲▼婚禮該延期嗎？因應疫情飯店推餐點一人一份、進出量體溫　。（圖／業者提供）

▲新冠肺炎衝擊，中國大陸出現口罩婚禮、視訊結婚。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）衝擊，中國大陸出現「口罩婚禮」、「視訊結婚」等新聞，台灣準備結婚的新人也擔心籌備多時的婚禮受疫情影響得延期或取消。台灣婚宴協會理事長吳永強表示，多家婚宴業者都主動提出配套方案，準新人亦可主動與婚宴業者討論應變方式。

據悉，現在婚宴會館多已遵守疾管局公告的處理規定，針對館內員工及所有進出人員測量體溫，服務人員皆須配戴口罩，並加強公共區域清潔消毒。婚顧專家非常婚禮針對這個議題發起網路投票，問網友「最近的婚宴該不該取消？」結果63%的網友支持照常舉辦，37%的網友認為應該取消。

請繼續往下閱讀...

吳永強表示，面對這次新冠肺炎侵台，大部分婚宴桌菜已將餐點規劃成『一人一份』；進出管控方面，婚宴會館針對館內員工及所有進出人員測量體溫，服務人員皆須配戴口罩，並加強公共區域清潔消毒。

吳永強舉例，準新人近期遇到難題包括：像是最近有位新人是醫生，他們的賓客大部分都是醫護人員，在抗疫期間非常忙碌，大都無法出席婚宴；也有新人的爸媽是澳門人，現在無法入境台灣，也希望婚禮能夠延期，業者都會配合新人的需求將婚宴減桌或延期。

吳永強表示，17年前發生SARS社區傳染時，政府曾明訂民間不可舉辦50人以上聚會，雖造成多場婚禮被迫取消，卻能有效防止疫情擴散，因應2019新型冠狀病毒，遵守疾管署的管理辦法是最明智的。

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