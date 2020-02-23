韓邪教變成「煉病毒場」！9336信徒自我隔離...710位驚爆失聯

▲大邱新天地教會發生集體感染，展開消毒。（圖／路透）



記者曾羿翔／綜合報導



新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，南韓確診數量暴增，境內通報數已達437例，光是22日單天就新增了234例感染，其中有逾半數的患者竟與大邱市當地的「新天地教會」有相關聯。目前當地政府已介入調查，發現在自我隔離的9336位信徒中有多達710人失聯，成為疫情擴散隱憂。

綜合韓媒報導，大邱市副市長表示，9336位信徒中有1261人坦承自己出現了疑似症狀，目前已針對這些人進行病毒檢採，而在9336位中有710位的信徒目前是處失聯的情況，無法聯絡上。

報導也指出，失聯的710位信徒可能是因為遵從教義而隱匿病情，也有可能是因來電顯示不明號碼而不想接起電話。據了解，大邱政府將派人造訪這710位信徒的家，但讓人困擾的是名單上沒有列出地址。

▲於大邱街頭手持十字架的居民。（圖／路透）

目前最新疫情消息顯示，釜山22日晚間再確診2名20多歲的女性患者；光州則再增加1名確診，且疑與新天地教會有關；慶南則有一名小孩遭已確診的護士媽媽傳染，總計南韓境內確診人數已達437例。



大邱目前已有209確診案例，南韓政府對此不敢鬆懈，在21日就設立了「疫情特管區」，而距離「新天地教會」只有2公里的駐韓美軍沃克營(Camp Walker)也已緊急封閉營區。