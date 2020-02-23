台青西遊記／獨樂樂不如眾樂樂！邱慶齡上海圓導演夢

記者陳政錄／上海報導

「這幾年許多人來大陸就業創業，我還多一個『成家立業』」邱慶齡籃球校隊出身，卻一頭栽進媒體圈大染缸，在台灣八年、西進也八年後，一圓大型綜藝節目總導演的夢想，更成為一名福州女婿。展望未來，他搬出用了16年的座右銘，「獨樂樂不如眾樂樂」，勉勵自己永遠做那透過綜藝節目帶給大家歡樂、不忘初心的鄉下小孩。





▲邱慶齡為了做好綜藝節目，親身體驗斯巴達障礙路跑的體能挑戰，了解情況。（圖／記者陳政錄攝）

邱慶齡來自屏東，綽號「阿樂」，他笑稱自己會踏入媒體圈，有一半基因來自於世新商專畢業的父親，從小耳濡目染下，成為轉換跑道的首選；從助理開始，到節目執行製作、導演，邱慶齡幾乎待遍台灣各大電視台，2011年因為市場萎縮、前輩介紹下登陸，成為最早幾批西進的電視人之一。

「剛開始來的時候衝擊蠻大的」，相比台灣對置入性行銷的限制，「這裡主持人都直接把品牌方名子講出來，甚至當場試用。」冠名贊助的興盛，還有周邊商品開發、整體產業鏈打造等，加上龐大內需市場，「一檔節目製作費都能拉到1、2億左右的贊助，而且是人民幣。」





▲大陸綜藝節目形式、播出平台都相當多元，製作人和導演都必須不斷做功課和學習。（圖／邱慶齡提供）

參與《快樂男聲》、《生活接力棒》、《來吧冠軍》、《十二道鋒味》等節目製作後，邱慶齡足跡一路從湖南，走到福州，最後於2018年出於和投資方合作的考量下，長駐上海、合夥創辦影視公司。8年來，他也隨大陸電視節目圈生態演變，從歌唱選秀節目，到美食類綜藝、真人秀無所不包，播出渠道包括電視和網路平台，身分也從製作節目的導演，往品牌IP經營、商務洽談等方向拓展。

邱慶齡坦言，網綜（在網路平台首播的綜藝節目）的興盛、網紅文化興起和海外真人秀競技節目當紅背景下，大陸市場的「發展空間越來越大，但也更加白熱化。」除推陳出新，更不能單為了收視率，就犧牲安全性跟品質，特別是去年底「那場事故」後，「業內一直不斷的在反思。」

▲邱慶齡選擇商業活動興盛的上海，做為近年長駐和創業的城市。（圖／記者陳政錄攝）

2019年12月，邱慶齡和幾名朋友天剛亮，就駕車前往蘇州，參加全球知名的斯巴達障礙賽路跑。他在路上告訴《ETtoday新聞雲》記者，瞄準大陸大健康領域、健身產業發展蓬勃，他正籌備一檔健身競技的真人秀綜藝節目《肌戰》，預計2020年中開拍，此行除了洽談合作，更重要的是親身體驗賽道、可能的體能挑戰，以做為節目規畫的參考。「其實在之前幾檔包括《來吧冠軍》等與體能有關的節目，我都會親身去體驗，甚至自己當明星的替身。」

邱慶齡進一步坦言，「很多事情，只有來了，體會過了才知道」，譬如一檔綜藝節目除了內容、宣傳，「創造價值」也是關鍵的一環。以《肌戰》為例，不只找明星站台，還得把三體雲動等健身智能服務提供商、各大健身房、網紅、周邊產品、消費者等A、B、C端都打通，創造產業鏈，吸引投資方青睞；同時，大陸綜藝節目團隊動輒上百、上千人，沒有經驗很容易怯場，因此也建議台灣導演，不妨早點對外踏出學習的第一步，以利自我成長。

▲看好大健康和健身產業發展，邱慶齡與健身KOL（意見領袖）、網紅合作節目。（圖／記者陳政錄攝）

在兩岸媒體圈打滾16年，看著同業來來去去，甚至有人迷失於演藝事業光鮮的表象，邱慶齡也建議，請「保持初心，不斷自我歸零」，因為大陸競爭激烈，稍不注意就可能被取代，應持續學習、精進自己，並用樂觀積極的心態，面對責備與挫折。

值得注意的是，記者與邱慶齡的採訪是在新冠肺炎疫情爆發前完成，春節後，先到上海處理工作的邱慶齡，也先採居家自主隔離、遠端辦公的方式進行；他說，所幸新節目定在年中開拍，屆時疫情應已獲改善。希望兩岸乃至全球能盡快抗疫成功，早日恢復正常生活。

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