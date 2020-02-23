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日本厚生省道歉！鑽石公主號23人「未檢測」下船　一天新增26例確診

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▲鑽石公主號,日本,郵輪。（圖／路透社）

▲鑽石公主號。（圖／路透社）

記者柯沛辰／綜合報導

日本22日新增26名新冠肺炎確診案例，其中包括一名從鑽石公主號下船的60歲婦人，成為日本首例下船後確診的患者。截至目前為止，日本確診案例已達769人。

日本厚生勞動大臣加藤勝信22日在記者會上道歉，23名從鑽石公主號下船的人，5日前曾接受篩檢，當時全數呈現陰性，但之後14天檢疫期內未再實施新型冠狀病毒檢測，最後23人陸續在19日、20日下船，「我們會深刻反省這個錯誤，並採取措施以防類案再次發生。」

根據日媒《共同社》報導，23位乘客中，日籍有19人，外籍有4人，都居住在日本。但記者會結束不久，櫪木縣隨即傳出一名60歲婦人確診。櫪木縣政府通報，確診的60歲婦人19日下船後，21日發燒到38.7度，就醫後確診。

▲▼乘客離開「鑽石公主號」郵輪。（圖／路透）

▲櫪木縣60歲婦人19日下船後發燒，成為日本首例下船確診案例。（圖／路透）

厚生省先前在記者會上表示，目前已經檢查3人，3人皆呈陰性，後續20人將安排時間陸續檢查。如今傳出櫪木縣60歲婦人下船確診，厚生省回應「目前無法確定婦人是否為23人之一」。

根據統計，日本22日確診案例新增北海道9人、東京1人、櫪木1人、千葉3人、熊本2人、神奈川4人、和歌山1人、石川縣1人、愛知4人，總計一天新增26人。

截至22日為止，日本確診案例已達769人，其中包括鑽石公主號上被感染的634人。

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