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在家防疫「宅經濟股」竄起　投資人危機入市有訣竅

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▲▼電腦,網購,臉書,網路。（圖／pixabay）

▲新冠肺炎疫情延燒，推升宅經濟，法人看好雲端服務、網購等產業後市可期。（圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在春節期間蔓延亞洲，大陸一線城市實施出入管控，股市延後開市，許多企業也宣布在家辦公。為減少外出機會，近期包含雲端服務、外送、網購、線上遊戲等宅經濟使用頻率大增。中信中國50（00752）經理人葉松炫預期，疫情退燒後，民眾將維持使用宅經濟相關服務的習慣，相關企業表現有望持續成長。

葉松炫表示，為防止新冠肺炎的傳染，包含阿里巴巴、騰訊等大陸龍頭企業多採取在家辦公，減少外出機會，這讓中國原本就成熟發展的宅經濟越發蓬勃。舉例來說，像是提供雲端會議服務的阿里釘釘（母公司為阿里巴巴）、微信辦公、騰訊會議；或是使用者接近4億人的網路外賣龍頭美團點評、因生鮮商品消費需求增加帶動電商平台業績，甚至是線上遊戲平台等，都因為目前的防疫措施，使用更為頻繁，業績成長可期。

請繼續往下閱讀...

葉松炫指出，由於雲端會議的使用率大增，騰訊會議自1月29日起，每天平均擴增1.5萬台雲端設備，短短8天擴增的設備便已超過10萬台。另據調查機構Sensor Tower數據顯示，1月全球手遊排行榜前2名的遊戲均被騰訊包辦，預期在減少外出的情況下，視訊與遊戲的下載量將會增加，對5G的需求也將提高，相關的大陸科技企業值得長期關注。

就財務面觀察，阿里巴巴日前公布2019第4季財報及全年業績，受惠於雙11、赴港上市等事件，阿里巴巴集團收入年增38%至人民幣1,614.56億元，優於市場預期；淨利年增56%至人民幣464.93億元，為全年單季高點。

葉松炫表示，阿里巴巴集團服務包含科技、民生消費，相當多元化，去年底至港二次掛牌，融資規模超出市場預期，股價表現亮眼。儘管近期疫情，使得陸股出現修正，但大陸科技股基本面良好，反成為進場良機。此外，全球央行持續寬鬆政策，在基本面與資金面雙重支撐下，宅經濟相關提供了長期布局的良機。

根據CMONEY統計，年初以來多數陸股ETF規模下修，但中信中國50不僅規模成長，近1個月的受益人數也呈現增加。中國信託投信表示，中信中國50的成份股多屬科技與消費類產業，有政策支持加上使用率增加，後市表現可期。若追蹤指數回檔碰觸季線，或RSI急速回落到50以下，皆為進場訊號。

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