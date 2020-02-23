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勞保e化服務系統逾24萬家申請　比例佔總投保家數66.7%

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▲▼勞保,勞工保險局,勞保局,勞保條例,老年給付,職災保險,年金改革,勞保基金,勞保年金。（圖／記者李毓康攝）

▲勞保e化服務系統逾24萬家申請。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部勞保局指出，自去年1月起，建立「e化服務系統」只要確認員工預定到、離職日前10日內預辦員工加保或退保，讓申報作業更便利。勞保局納保組組長黃錦儀表示，自e化服務上限今已有有24萬4459家事業單位，約佔總投保家數的66.7%進行申請。

勞保局表示，「e化服務系統」提供投保單位比紙本申報方式更省錢、便利、快速又安全的申報管道，全天24小時皆可使用，全年無休，投保單位不必受限於郵局或勞保局(辦事處)的服務時間，而且還能節省到郵局郵寄或親赴勞保局辦理的人力、時間及費用，尤其是近期新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延更e化作業，也能減少人群接觸風險。

請繼續往下閱讀...

另外，勞保局指出，投保單位申請成為勞保局「e化服務系統」的申辦單位，在申報員工勞(就)保加保、退保、投保薪資調整及育嬰留職停薪續保、復職等作業會更加便利、快捷，申報成功後第3個工作天即能上網查詢申報的投保資料。

此外，勞保局為使投保單位申報員工加、退保更具彈性化，自今(109)年1月起，勞保局「e化服務系統」新增了線上預辦加、退保功能，只要是勞保局網路申辦單位(包含職業工會、漁會)，都可在確認勞工預定到職、入會、到訓或或離職、退會、結訓日起前10日內線上預辦加保或退保，保險效力從投保單位預定的加、退保當日生效，使勞保局e 化服務更升級，投保單位使用更便利。

勞保局也將在3月18日起至6月18日止，共計辦理30場次「勞保網路申辦承保作業說明會」，邀請尚未成為勞保局網路申辦單位的投保單位參加，協助尚未使用勞保網路申辦作業的單位了解相關操作流程及介面功能。

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