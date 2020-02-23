理財周刊／愛國情操迸發　陸股國產芯片狂漲

文／洪寶山

COVID-19新冠病毒會怎樣影響北京的政局？三月的兩會看來是要延期了，李文亮醫生的死真的能讓中國大陸的言論自由尺度再開放些嗎？

去年底中共的官媒曾因應中美貿易戰談判，中外媒體信息傳遞過程的時效性落差，針對言論自由發表了立場，簡單說，中共認同民眾擁有言論自由，但不能傳遞負能量，這就是李文亮醫師在第一時間吹哨示警，但後來又被公安訓誡，無奈選擇低調，最終搞出「八人封口、九州閉戶」的大事件。

側面觀察 疫情驗收中國大陸改革開放40年

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不管中共採取如何雷霆霹靂手段度過此關，對於九○年後長大的社會主義接班人來說，庚子年的初一到元宵，是個難受且難忘的過年經驗，十至二十年後成為社會的中堅份子的他們心中，已經埋下了「要善良真誠，幫助弱小族群發聲」的種籽，當狼性中注入了真善美，那會是一頭怎樣的狼？只有時間能見證。

二月十三日上海市長應勇被徵調上任湖北書記，二月十四日中共中央赴湖北指導組發起武漢保衛戰，湖北保衛戰全面總攻，全境人口一律在家不准外出。同日傳出治癒人的血漿具有重大療效，破解了市場對於疫苗研發要等十八個月的擔憂。

印度從武漢撤僑七百人，竟然「零檢出」，有媒體推測可能跟印度人平常愛吃的咖哩(薑黃素)有關。該怎麼說呢，單就疫情而言，終究會過去，十三世紀的黑死病、二十世紀的愛滋病，都不會長久，但凡走過必留下痕跡，這場疫情等於是幫中國大陸的改革開放做了一次驗收成果─硬體建設亮眼，人文素質待提升。

中國復工延遲 美國喘口氣

二○一九年是中國大陸改革開放四十周年，又是中華人民共和國建國七十周年，擴大閱兵的壓軸是十二枚核彈頭，沒有人會懷疑，在硬體建設上，中國大陸的進步堪稱奇蹟，就連美國花了二百年發展到現在的科技模樣，在5G與人工智慧(AI)這塊都自認有追趕的壓力。但二月十四日全球最大FPGA晶片公司賽靈思(Xilinx)表示，從半導體設備訂單的情況來看，二○二○年的速度有放緩跡象，當然是受到中國大陸復工延遲的影響，給了美國喘口氣的機會。

但另一方面，中國大陸也沒閒著，二月十三日習近平強調完善重大疫情防控機制，健全國家公共衛生應急管理體系，換個角度而言，這場疫情又幫中國大陸補了漏洞，唱衰中國大陸的西方國家將又少了個機會。

每次的唱衰言論就激發中共愛國不認輸的精神，集體改革，結果下次看到的是中國大陸的經濟更具備強韌彈性，就連MSCI都把滬深股市納入，就可以知道，事先的唱衰，起不了實質的作用，只有沒有預警的意外，才能殺個措手不及。

疫情激發無殼族買房意願

從一九八九年的六四天安門事件開始，每隔一段時間就有西方國家唱衰中國大陸的言論，例如影子銀行與地方債務龐大勢必壓垮經濟發展，結果二○一九年人均收入首度跨過一萬美元的關卡。

又例如中國大陸的樓市神話終有崩盤的一天，結果這次疫情竟然讓房地產龍頭的萬科Ａ大漲，原因是春運返崗的外地人無法復工的理由之一是「外地人在本地無房一律勸返」，例如漢中、昆山、蘇州、揚州、常熟、無錫、深圳、西安、杭州等，「疫情過後，一定要買套房」，成為許多租房人的心聲。

中國樓市屢被看衰 但30年來拉回都是買點

又如同最近台北政壇鬧得沸沸揚揚的「小明」有家歸不得，說到底，還不是北京、上海等一線城市的戶口好處多多，教育費、醫療費，都要看戶口簿，且繼承房產、遺產也需要一本紅色護照。這就是沒在當地過日子的財經專家為什麼屢屢看衰中國大陸的樓市，可是過去三十年的樓市拉回都是買點。

當然，一定又有人會說，沒有只漲不跌的房價，總有崩盤的那一天。是啦，理論上應該是有那一天，就像是沒有人不會死的道理是一樣的。但是看官，你等得到那一天到來嗎？所以說不定，今年滬深股市的房地產板塊會出乎意料之外的上漲，畢竟年內降準是合理的推測。

二月十八日傳來路透社、《華爾街日報》報導，美方將於本周及下周(二月二十三日至二十九日)召開高層級會議，商討是否對華為實施新禁令。知情人士表示，美國商務部將修改《外國直接產品原則》(Foreign Direct Product Rule)，阻止台積電等半導體公司向華為供應晶片，但目前尚不清楚是否會獲得通過。

但是台積電股價自二月十七日至十八日跌了三％，留下兩個空方缺口，伴隨著美股走了十年大多頭的台積電，會不會就在今年跨不過這關，拖累台股挑戰歷史一二六八二高點失敗，決戰點可能就落在下周。

滬深國產芯片狂漲 複製台科技股當年高成長走勢？

反觀滬深股市的國產芯片板塊自二月三日的COVID-19新冠肺炎疫情缺口以來，連漲十三天，累積漲幅達三八．六九％，為什麼疫情最嚴重的滬深股市都已經回補了空方缺口，而台股不僅沒補缺口，還跌破一一一三八低點以來的上升趨勢線。

而且台股的半導體指數技術面有盤頭的疑慮，原因很簡單，因為北京政府愛面子，加上長期的愛國教育的薰陶，美國越是打壓，越是激發中國大陸股民的愛國情操，逢低加倉國產芯片個股，炒作的就是國難當頭，絕不能讓西方卡住核心技術，自主可控的概念讓最大的半導體設備商北方華創本益比高達二五五．六倍，唯一的CIS封裝廠─晶方科技，本益比高達三七三倍，這情境是不是很像一九九五至一九九六年台股科技股剛崛起的高成長的狂漲走勢，回想當年，高本益比代表的是台股科技股的高成長，如今複製在滬深股市的國產芯片板塊，給了當年錯過的股民另一次發財的機會。

新冠疫情為中國加油 今夏日本東京奧運中國一定力挺

曾遇過一個八○年代出生的日本富二代留學生，對日本股市很冷淡，他說從懂事以來，就只看到日經指數下跌，不知道有牛市。當時的我楞著不知道怎麼安慰他。但如果日本能撐過這次COVID-19新冠病毒的考驗，如期舉辦東京奧運會的話，那麼日經指數有可能完成二萬五千點以下的三十年大底部。

加上這次疫情日本積極捐贈口罩、防護衣等醫療用品，在中國大陸的外交部感謝名單中，日本是僅次於南韓的國家，在抖音上給日本點讚的粉絲數超過百萬，可想而知，今年夏天中國大陸必定力挺東京奧運會，可留意與日經指數相關的ETF，例如國泰日經225(00657)、富邦日本(00645)。

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