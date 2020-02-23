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先探／貿易戰再升級台股比氣長

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（圖／先探投資週刊 提供）

美國又傳出政策上對可能未來賣給中國晶片設備等都要申請許可，對半導體又是一拳；且蘋果調降財測加上中國因疫情停工恢復不如預期，使得台灣電子公司獲利可能下修。惟美四大指數頻創歷史新高、中國深圳指數演出破底穿頭，台股拉回仍具上漲潛力，包括矽晶圓、半導體、伺服器相關、疫情相關及宅經濟股等可密切追蹤。

文／方亞申

蘋果因大陸疫情缺工調降降首季財測、美國政府又有意對輸往中國晶片改以申請許可，對於台股三王台積電、大立光、鴻海等都具有一定程度影響，使得台股要回補農曆年後跳空下跌缺口難度提高，只能偏向個別股調整。蘋概股受影響較大了。不過在美中兩大股市同步強勢下，台股低檔仍具有一定支撐。

全世界兩個焦點─美、中股市近一周表現都相當搶眼，美國四大指數陸續創新高，在持續降低的失業率以及企業財報超過七成優於預期下，包括道瓊、標普、Nasdaq及費半指數都屬於創新高拉回再創新高的多頭走勢。包括微軟、亞馬遜、谷歌、臉書等都相當不錯；晶片股輝達及ＡＭＤ也強勢；最新預估美國企業今年獲利將可成長八％，而資金持續集中在科技總市值高個股。微軟、谷歌以及今年補漲強勁的亞馬遜，總市值都超過一兆美元，強大吸金能力，吸引全球ＥＴＦ資金不斷湧進推升總市值。最近甚至有分析師認為總市值第二名的微軟股價（目前在一八五美元附近）將挺升至二一二美元，對於微軟Azure雲端業務發展前景深具信心，認為三年後微軟商業雲端業務營收將超過一千億美元。而另一看好要素是５Ｇ的運用與串流，使微軟在遊戲市場上重新獲得投資人的關注。其實微軟只是一例，包括亞馬遜、谷歌、臉書等，隨著總市值不斷擴大，幾乎吸引矽谷各方好手進駐，花費很大心力在雲端這塊。總市值越高越在科技業中不管是併購或發言權都將享有極大優勢，呈現大者恆大。

請繼續往下閱讀...

美股強勢ＶＳ中國股市破底翻

隨著美元指數登上九九之上，顯示資金還是流向美國，而且即便是新冠疫情影響全球消費，聯準會還有降息可刺激經濟，所以美股還是強，如同川普所言，四大總市值上兆美元公司，就是令美國再次偉大的表徵。

美股有多頭總司令川普坐鎮，在今年底選舉前看起來多頭還是占優勢，尤其是中國突發疫情，壓抑與美國競爭的本錢。四大指數近期都創歷史新高，惟日ＫＤ值也來到歷史高峰，短線有拉回壓力，但只要月線─標普三三○○點、道瓊二九○○○點、Nasdaq九四○○點、費半一九○○點不破都屬強勢。未來可能很快看到四大指數挑戰整數價位，如道瓊三萬點、Nasdaq一萬點、費半兩千點。

相對美國目前享有近二○年來的繁榮經濟，中國就遇到麻煩，新冠肺炎的延燒仍是進行式，確診及死亡人數持續上升，但中央已放出近三兆人民幣資金，以防企業停工引發營運倒閉。而豬肉價格持續大漲，元月份消費物價指數竟然超過五％，內需及外銷卻面臨很大壓力。不過對於股市則是國家隊繼續拉抬，其中深圳股市呈現Ｖ型反轉拉升，已穿越近兩年高點一八二九點，走破底翻穿頭模式。

不過本周最新消息，儘管中國大陸正在為了新冠肺炎疫情而封城，川普政府卻現正考慮對中國大陸採取新的貿易措施。這次華府把矛頭指向了晶片製造設備，研議禁止中國大陸企業使用美國的晶片製造設備，此舉是為切斷大陸取得關鍵半導體技術的可能而產生的最新措施。商務部正計劃修改外國直接產品原則，也就是限制外國企業採用美國用於軍事或者國家安全的技術，如果想要使用美國的設備製造晶片提供給華為的話，要求全球的晶片廠商必須申請使用許可。這跟先前限制含有美國技術從二五％降至十％不同，似乎只要含美國技術賣給華為就需要美國同意，也就是全憑美國認定可以或不可以賣，此舉令中國科技股又出現危機。

美國對中國出招台積電為指標

美中兩國股市值續競飆，也令油價脫離跌破四九美元危機，市場對於風險性資產燃起信心。而先前兩周巴西、泰國、菲律賓等已降息，中國大量釋金給企業超過一兆人民幣，等同降息，並且近期中國人民銀行、銀保監會等金融部委再推組合拳，以「應貸盡貸、應貸快貸」原則，再降企業融資成本。推出對企業加速發放優惠貸款、降低擔保費率並擴大擔保規模、允許銀行進一步提高不良貸款容忍度等多項措施。日本調降經濟成長率，擴大寬鬆政策是必然。若聯準會再降息，市場資金將是滿滿。

資金走在景氣之前，不管國際貨幣基金會調降經濟成長率，全球股市除了東南亞較弱外，表現都不錯。

但台股最近較麻煩，十六日傳出新增病例且死亡，對於人心影響較大，是否社區傳染待觀察；再則美國果真祭出要賣給中國半導體晶片需其同意，要知道包括矽晶圓、半導體設備及機器、伺服器晶片乃至DRAM、晶圓代工等等，或多或少都含有美國技術，若美國對中國半導體業嚴格控管，這些相關公司如美光、三星、海力士等等賣到中國就須美國許可，股價聞訊都更跟著出現較大幅度拉回，台灣的台積電、聯電也不例外。短線上台積電日ＫＤ值交叉向下，可能需要一段時間消化利空，等待技術指標落底。惟科技發展是向前進，台積電擁有最先進製程，整理後未來還是首選個股，這次已經填補跳空下跌缺口三三三元再拉回，預計低檔三一○至三二○元將有支撐，中長線逢低還是可以注意。另需注意外資是否持續大賣台股，若如此對台股不利。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2079期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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