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先探／謝金河：台積電的考驗時刻

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（圖／先探投資週刊 提供）

文／謝金河

全球股市在肺炎疫情蔓延中，進入三部曲走勢，一是恐慌殺低期，這是中、港、台三地新春休市，經過春節假期股市開紅盤，卻遇到武漢封城的震撼，港股連續兩天大跌七百點，台股在元月三十日開紅盤大跌近七○○點，中國深滬股市也重挫七～八％。

接著是殺低後的反彈，武漢疫情帶給資本市場的恐慌很短暫，隨著歐美股市紛紛創新高，再加上恐慌指數又回落低檔，中港台三地都出現較大的反彈，台股從一一四一八反彈到一一八五四，中國股市是疫情最核心，但是深圳股市卻領軍大漲，元月深圳Ａ股上揚一．九七％，二月曾一度殺低到一六二四．四九，如今拉升一九五七．三七，卻是兩年來的新高價。深滬股市除了二月三日重新開高的下跌外，幾乎每日都創下新高。

基本面考驗大作戰

請繼續往下閱讀...

陸股一些重要指標個股，例如：立訊、海康威視、歐菲光電等科技股表現都很出色，甚至被美國修理的中興通訊都寫下四六．○五人民幣的高價，精誠資訊有持股的四方精創過去一年來從十．八八漲到四四．九人民幣，也是創了新高價，聯發科有持股的匯頂科技過去一年股價從七一．七一拉升到三六一人民幣，也是上市新天價，這可以看出疫情蔓延，但中國資本市場仍「馬照跑、舞照跳」。

現在進入第三階段，現在是基本面考驗大作戰，兩個變數正迎面而來，一是隨著中國的開工、復工，生產線修復多少？這會影響二○二○年資本市場的基本面，代表性的公司是蘋果，庫克在他的備忘錄中提到受到武漢肺炎疫情衝擊，首季財報預測無法達標，蘋果團隊正在處理疫情帶來的衝擊，蘋果在中國的門市在全面休市後已恢復運作，但上門顧客很少，不過庫克強調中國以外的地區需求仍十分強勁。

受到蘋果財報預警衝擊，十八日股價下跌一．八三％，從前一日收盤的三二四．九五美元，最低殺到三一四．六一美元，最後收盤是三一九美元，盤中最大跌幅達三．一八％，蘋果的領跌也使道瓊指數下跌一六五．八九，不過微軟、FB、Amazon上漲撐住，Nasdaq仍小漲一．五七％。

另一個衝擊也迎面而來，美國從司法部、國防部，甚至是眾議院議長斐洛西都劍指華為，美國考慮對華為增加設限強度，這其中一項甚至是半導體設備及晶片不得賣給華為，如果這個禁令成真，那麼台積電晶片賣給華為的比率約十五％，台積電可能成為苦主，十八日TSMC ADR收盤是五六．一八美元，收盤股價下挫三．四五％，其實台股十八日已在台積電領跌下跌逾百點。

科技冷戰如常上演

在疫情蔓延中，美中貿易戰和解，但科技冷戰如常上演，美國對華為的禁令看起來對半導體產業衝擊最大，十八日Avago也大跌二．二一％，ASML也跌二．二五％，恩智浦（NXPI）更是跌二．三四％，美光也跌一．二八％，Intel也跌一．六八％，只有業績不差的Nvidia逆勢上漲二．三四％，ＡＭＤ上漲二．八六％。

美國對華為的禁令，台積電似乎首當其衝，這不但影響未來獲利，也對台股大盤帶來巨大的影響，因為台積電市值夠大，牽一髮動台股全身，台積電在元月三十日盤中一度下殺到三一六．五元，到二月三日中國股市開市，台積電又創了三一二元新低，然後是公布元月營收達一○三六．八三億元，又使股價衝上三三八元，十八日外資賣超四○七九○張，股價殺低九．五元，在新製程帶領下，台積電已連續六個月單月營收逾千億，華為若影響台積電，可能會使台積電今年成長的夢破碎，面臨本益比下修的危險，如果外資加大賣超力道，股價可能得面對三○○元的保衛戰。

這個時候的武漢疫情可能使台股必須面對基本面的考驗，像是以中國為主要生產基地的，中國生產線停工影響營收與獲利，剛剛公布的元月上市櫃公司營收總額是二．六三兆，創新高的家數只剩下二十四家，有十一家上市櫃公司申請延後公告，元月才是徵兆的開端，二月的情況可能更慘烈，如果疫情到三月仍然沒有頭緒，台股可能要面臨很大煎熬。

從營收來看，電子五哥落差非常大，像鴻海元月營收三六四五．六五億元，這比起去年十一月最高的六○二六．四六億，大約少了四成，ＮＢ大廠廣達從去年十一月最高峰一○八．七億掉到剩下六二．九五億元，英業達從四八一．七五億元掉到二九三．七八億元，宏碁從十二月的二三二．六九億掉到一三五．五三億元，這個落差都很大。

華為的衝擊有多大？

印刷電路板的慘況也是一樣，像台郡從高峰的三一．八七億，元月只剩下十三．一四億元，華通從六二．一二億掉到四○．四五億，健鼎從五一．八三掉到三九．九六億，最慘的是臻鼎ＫＹ從一六五．三一億元直接掉落到六六．九七億元。生產基地在中國的水泥業也受到影響，台泥十二月營收一二三．四九億，元月剩下七五．○二億，少了三九．三％，亞泥從八一．一五億降為五二．一億，減幅是三五．八％；以中國為主要生產基地的台玻單月營收從三九．五億掉到二三．二八億元，減幅為四一％，冠軍從四．○七億降為二．○六億元，幾乎是減半，元月是春節加上疫情，上市櫃公司營收少三成到四成的比比皆是，這也告訴大家，台股在元月、二月的基本面考驗是很嚴峻的。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2079期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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