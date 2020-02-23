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肺炎疫情衝擊！台幹爆出「逃命潮」回台灣找工作　業者建議轉行首選壽險業

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▲宏泰人壽大樓。（圖／宏泰人壽提供）

▲宏泰人壽大樓。（圖／宏泰人壽提供）

財經中心／台北報導

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情蔓延至今，影響民眾生活甚鉅，如今疫情問題已經蔓延到職場。除了持續增加的無薪假人數，許多台幹面對即將年假的結束感到相當不安。此時攜家帶眷飛往中國工作、讀書，無異於投入一個充滿危機的未來，身邊充斥無數的病毒威脅。

根據人力銀行調查，63%目前在中國工作、且有轉職意願台幹，不想繼續留在中國；其中想回台的比例甚至高達95%，即便是已經面臨逃命潮的威脅，現實的問題也依舊存在。台幹族群在中國享有優渥的薪資，多半是台灣1.5倍至2倍起跳，擔任管理職務的層級薪資又更高。

對比目前台灣企業人力緊縮的狀態，若台幹返台重覓新職，未必能找到像在中國那般薪資優渥的工作。反觀若是留在台灣，疫情威脅較低，且能就近照顧家庭及年邁雙親，是西進求發展所沒有的好處。

宏泰人壽直營業務部副總經理張秀娟表示，在中國工作的台幹多數都有一定程度的工作經驗，想要回台灣找工作並不困難，但留在家鄉想要有接近甚至超越中國的薪資，那肯定不是一般文書行政職可以給付的金額，因此她呼籲想要返台另覓新職的台幹不妨考慮選擇壽險業。

張秀娟說明，除了時間彈性自由之外，收入也比較優渥，做得好的壽險顧問年薪平均可達300萬元，甚至更高。只要肯付出時間學習專業，經過一段時間後都能在業績上看見自己的努力沒有白費。

宏泰人壽提供完整的教育培訓制度，能讓壽險新鮮人接受一整套系統式完整的教育訓練，不但享有考照、訓練、專案津貼，還有超額獎金、專案晉升獎金、推介獎金；壯大組織、推動業績、擴大直轄利潤是最大的特色，專案晉升後可再享有主管專案財補計畫。

宏泰人壽表示，可將立志成為壽險顧問者打造成行銷戰將、成就管理贏家、培育保險大師，提供台幹們一個嶄新發展的機會，協助台幹成就不一樣的人生。除了歡迎返鄉台幹加入之外，也歡迎新鮮人、業務主管以及同業加入，在一些志同道合、年齡相近的同儕協助下，再搭配公司完整的訓練制度，勢必能協助新進人員踏出堅實穩固的第一步。

 
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