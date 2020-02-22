搶進鐵飯碗分秒必爭　台電徵才24日截止報名「起薪31K！」

▲台電公司今年預計招募新進僱員728人，報名期間將在下周一（24日）截止。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

為改善國營事業人力結構，台電公司今年預計招募新進僱員728人，報名期間將在下周一（24日）截止，只須高中職畢業即可報考，最終錄取者可獲31K起薪。

台電表示，今年預定招考配電線路維護、機械運轉維護及綜合行政等19類別共728名僱用人員。其中，輸配變電等5類別考生將加考握力測試，將於5月31日在臺北、臺中、高雄及花蓮四地同時舉行初（筆）試。

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台電說明，因應企業永續經營並充實現場技術人力，台電持續招考新進人員，繼去(2019)年8月招募826名新進僱用人員，今年再續招19類別共728名，其中配電線路維護類379名最多。

其次，為機械運轉維護類66名、變電設備維護類55名、綜合行政類46名、電機運轉維護類38名、輸電線路維護類25名、變電工程類19名、起重技術類16名、會計類15名、土木工程類11名、機械修護類11名、輸電土建工程類10名、輸電線路工程類8名、儀電運轉維護類6名、電機修護類6名、保健物理類6名、電銲技術類5名、車床類3名及重車駕駛及機械操作類3名。

今年新進僱用人員甄試也首度招考輸電土建工程類人員，未來錄取者將投入輸變電工程單位架空、電纜線路及變電所土建工程等相關工作，另一新增之車床類報考者則需具備銑床或車床技術士證。

另外，為強化工作現場電線裁剪、導線壓接等實務需要，台電也首度在複試時增加「握力測試」一項，報考配電線路維護、輸電線路維護、輸電線路工程、變電設備維護、變電工程等5種類別考生，需左、右手握力分別達到30公斤以上才算通過，台電提醒此5種類別的考生可及早準備。

台電表示，最終錄取人員須經1年內部訓練，正式僱用起薪31,487元。甄試簡章、相關資訊及工作性質說明影片可上台電甄試網站(recruit.taipower.com.tw)查詢，歡迎具高中職以上學歷考生報考。