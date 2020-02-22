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大南醫院確診111名！　精神病棟「5樓幾乎全中」原因曝光

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▲南韓大南醫院傳出15人院內感染。（圖／翻攝自大南醫院臉書）

▲南韓大南醫院。（圖／翻攝自大南醫院臉書）

記者黃心瑀／綜合報導

南韓新冠肺炎確診人數遽增，光是22日單日就增加229例，目前已經累計至433例。位於清道的大南醫院更是此次增加最多確診患者的地方，從原本的92人增加為111人，其中包含102名住院病患以及9名醫院職員，此外，大多數病患都集中在精神疾病棟，並於15日時出現過集體發燒的症狀。

根據《韓聯社》報導，韓國中央防疫對策部本部長鄭恩京（Jung Eun-kyeong）22日時表示，調查結果指出，位於清道的大南病院以精神病棟為中心出現感染；本月15日前後在精神病棟住院的患者出現集體發燒的症狀，隨後即出現新冠肺炎的確診患者，醫院也立即對其他患者進行檢查；患者們長時間在密閉空間裡密集接觸，才會造成疫情的蔓延。

大南醫院確診的111名患者中，有102名是該間醫院的住院患者，另外9名當中有4名是護士，其餘則是醫院職員；患者大多集中在精神病棟的5樓，其4樓沒有在使用，3樓則為老人專門醫院，裡頭現在住有63名病患，醫生加上職員一共有30人，與該病棟連接的建築為療養院，裡頭據悉有92名病患，醫生加護士一共有84人。

報導中指出，目前已經對大南醫院精神病跟一般病棟完成所有的採檢，其中一般病棟出現2名確診患者；其餘在精神病棟中感染的患者目前都在隔離處置當中。

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