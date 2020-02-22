孩子剛出生！18歲狠媽一把抓起「往窗外丟」　女嬰直墜2.1m撞頭

▲新生嬰兒示意圖。（圖／達志／示意圖）

記者黃心瑀／綜合報導

俄羅斯一名18歲媽媽柳德米拉（Lyudmila Muradova）在生產之後，竟然將嬰兒用一條毛巾包裹住，把小孩從7英尺（約2.13公尺）高的窗外丟出，鄰居隨後聽到哭聲並發現這名可憐的小孩，緊急將其送醫治療，才救回一條小命。

根據《太陽報》報導，柳德米拉日前在家產下一名女嬰，但卻在女嬰臍帶都沒剪掉的情況下，將人用毛巾包住並丟出窗外；小孩從7英尺高的地方摔落在草地上，頭部遭到重擊之後發出哭聲。住在柳德米拉隔壁的娜塔里亞（Natalia）聽到奇怪的聲音外出查看，才發現這起恐怖的事件。

納塔里亞說，她跑到院子裡後，看到有一條腿在草地上，上前查看發現是一名臍帶還未斷的女嬰，趕緊叫救護車並把人先帶進房裡安置。為女嬰進行救治的醫生則表示，女孩跌落的時後頭部受到嚴重的傷害，全身傷痕累累，目前需要靠呼吸維持器才能續命，醫生正在盡一切的可能挽救這條小生命。

報導中指出，柳德米拉似乎沒料到自己會做出這種行為，在接受調查時表示自己被「嚇壞了」；她跟孩子的爸爸處於分居的狀態，而他的奶奶則是已經準備好要照顧這對母女，不明白這種事為何會發生。相關單位預計要以謀殺未遂的罪名起訴柳德米拉。