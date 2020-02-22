上海研發「重複使用N95口罩」　丟熱水、洗衣機「能戴20次！」

記者蔡紹堅／綜合報導

根據《文匯報》21日報導，上海企業已利用新型奈米材料，開發出大陸第一款可循環使用、多次消毒的醫用級防護口罩，且過濾性能超過95％，達到N95口罩的水準，最快下周就能量產上市。

報導指出，這款口罩的研發，是由上海巨臣嬰童服飾股份有限公司、上海漢圃新材料科技有限公司共同研發製造。巨臣主營業務為童裝，但也研發防護口罩與面罩，疫情發生後，原想增加口罩產能，但遭到政府「否決」，並被建議可嘗試開發能重複使用的口罩。



巨臣於是在上海市經濟信息化委的牽線下，與掌握「新型高分子材料技術」的漢圃合作。漢圃掌握的材料，簡單說，是一種「奈米纖維微孔薄膜」，厚度不超過3微米（µm），防水、透氣，對顆粒物初始過濾性能超過99%，而且環保、抗腐蝕、能耐受130℃的蒸氣。

▼口罩內採用的「奈米纖維微孔薄膜」。（圖／翻攝看看新聞）



報導提到，雙方合作研發的口罩最大的特性就是「高透氣＋不透水」，對直徑75奈米(0.075微米)的細小顆粒，其過濾性能超過95%，也就是達到了N95口罩的標準，也就是說，能阻絕直徑約100奈米的新冠病毒。

報導強調，這款口罩在正常情況下，過濾性能可保持200小時，以一天配戴10小時來計算的話，能循環使用20次，而且每次佩戴後，使用者可以用各種常見措施對口罩消毒，包含熱水浸泡、洗衣機輕柔洗、噴灑75%酒精，甚至泡在84消毒液（一種以次氯酸鈉為主成分的含氯消毒劑）裡，且口罩的性能也不會改變。

報導還指出，巨臣、漢圃從技術對接、產品試製，到做完性能測試準備，將產品送檢，前後歷時不到一周，並且已拿到檢測合格報告，包裝流水線也正在安裝調試，預計下周產能就可以達到每天10萬個。