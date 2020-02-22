他當3小孩面「把妻子刺成蜷曲屍體」　臨走前拿小女兒外套當抹布擦乾血跡！

▲男子不滿妻子疑似有新歡，竟拿刀在孩子面前況刺。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

英國萊斯特城（Leicester city）2019年傳出一起慘痛的家庭案件。一名30歲的男子因無法接受正在談離婚的妻子疑似有新的約會對象，和朋友喝酒過後、吸食海洛因之後跑到妻子家中，當著兩兒子的面，拿刀猛刺妻子，直到女方成為一具蜷曲的屍體後，才罷手干休。

根據英國《鏡報》報導，沙里菲（Hafiz Sharifi）和尼泊爾籍的32歲妻子布拉索（Suvekshya Burathoki）擁有一段短暫的婚姻，育有一名女兒、另外兩名兒子則是布拉索和前夫所生。沙里菲因為聽到布拉索想要提出離婚，認為妻子在外面有結交新歡，兩人大吵多日就是不願意離婚。

直到案發當天沙里菲跟朋友喝了酒之後、吸食海洛因，直到早晨8時左右，竟闖入布拉索家中，而恰巧被忘記拿東西的兩個兒子發現。2個孩子親眼看到沙里菲竟拿刀對著布拉索狂刺，當場客廳、廚房血跡掰掰，兄弟倆一度想要阻止沙里菲傷害母親，卻遭到威脅「閉嘴！」

這對小兄弟眼看母親為了防護自己，身體蜷曲在一起最後被刺殺到完全不動的躺在地上，這時原本在樓上睡覺的3歲女兒下樓，沙里菲竟然還拿小女兒的外套擦掉手上的血跡。法官表示，其中一刀刺進死者心臟，且刀刀傷害都相當深。

案發之後，小兄弟們立刻報警，警消人員到場時，發現布拉索已經沒有呼吸心跳。沙里菲向警方表示，自己並不知道妻子正在約會，一切只是因為當時被妻子說的話激怒到動手。沙里菲的律師表示，被告相當有悔意，雖然這樣的案件令人憎恨，但仍希望法官斟酌。