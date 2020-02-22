　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他當3小孩面「把妻子刺成蜷曲屍體」　臨走前拿小女兒外套當抹布擦乾血跡！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子不滿妻子疑似有新歡，竟拿刀在孩子面前況刺。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

英國萊斯特城（Leicester city）2019年傳出一起慘痛的家庭案件。一名30歲的男子因無法接受正在談離婚的妻子疑似有新的約會對象，和朋友喝酒過後、吸食海洛因之後跑到妻子家中，當著兩兒子的面，拿刀猛刺妻子，直到女方成為一具蜷曲的屍體後，才罷手干休。

根據英國《鏡報》報導，沙里菲（Hafiz Sharifi）和尼泊爾籍的32歲妻子布拉索（Suvekshya Burathoki）擁有一段短暫的婚姻，育有一名女兒、另外兩名兒子則是布拉索和前夫所生。沙里菲因為聽到布拉索想要提出離婚，認為妻子在外面有結交新歡，兩人大吵多日就是不願意離婚。

直到案發當天沙里菲跟朋友喝了酒之後、吸食海洛因，直到早晨8時左右，竟闖入布拉索家中，而恰巧被忘記拿東西的兩個兒子發現。2個孩子親眼看到沙里菲竟拿刀對著布拉索狂刺，當場客廳、廚房血跡掰掰，兄弟倆一度想要阻止沙里菲傷害母親，卻遭到威脅「閉嘴！」

這對小兄弟眼看母親為了防護自己，身體蜷曲在一起最後被刺殺到完全不動的躺在地上，這時原本在樓上睡覺的3歲女兒下樓，沙里菲竟然還拿小女兒的外套擦掉手上的血跡。法官表示，其中一刀刺進死者心臟，且刀刀傷害都相當深。

案發之後，小兄弟們立刻報警，警消人員到場時，發現布拉索已經沒有呼吸心跳。沙里菲向警方表示，自己並不知道妻子正在約會，一切只是因為當時被妻子說的話激怒到動手。沙里菲的律師表示，被告相當有悔意，雖然這樣的案件令人憎恨，但仍希望法官斟酌。

ET快訊
鑽石公主號返台19人一採結果出爐！二採今晚23:30進行
南韓再爆增87人感染！全國433確診新冠肺炎
血腥100秒屠殺影片曝！台南黑衣槍手連開6槍擊斃兄弟..從容
浙江台商父Call in「別針對我兒子」　陳時中：反而標籤化
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／南韓淪重疫區「重症患裝葉克膜求生」　全國進入橙色警戒

2020年將出現「類肺炎的全球疾病」　靈媒神準預測遭翻出…10年後將再爆發！

南韓確診飆破200例「口罩一片難求」　保健部長：沒有全境擴散跡象！

WHO宣布2新冠肺炎藥物在3周後有測試結果　專家憂「千萬不要太快上市」

影／敘利亞3歲萌眼妹「聽空襲聲立刻大笑」　老爸最貼心童年教育…讓網友都哭了！

日公布新標準「發燒37.5度4天」再就醫　超低病識感…網怒：要傳染多少人！

9300人隔離！南韓半數病例集中教會　新天地遺憾「揭地板禮拜」真相

不斷更新／南韓再新增87例確診「境內累計433例」　東京新增1確診

快訊／南韓再爆增87人感染　全國433確診新冠肺炎

邪教？韓神秘「新天地教會」助長疫情　信徒生病也要上教堂

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

課文延伸談廢死、同志平權惹議　小學老師翁麗淑：這比分數重要

外送員返家路口疑未減速遇死神！撞拖板車慘死...家屬崩潰痛哭

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

9300人隔離！南韓半數病例集中教會　新天地遺憾「揭地板禮拜」真相

不斷更新／南韓再新增87例確診「境內累計433例」　東京新增1確診

快訊／南韓再爆增87人感染　全國433確診新冠肺炎

邪教？韓神秘「新天地教會」助長疫情　信徒生病也要上教堂

他當3小孩面「把妻子刺成蜷曲屍體」　臨走前拿小女兒外套當抹布擦乾血跡！

日本千葉縣「國中女教師」感染新冠肺炎　學校停課2天

女實習生被迫集體「赤裸窘等」體檢＋驗孕！印度市府爆醜聞

微軟已逝創辦人研發「隔離艙」首上陣　助美專機撤公主號確診乘客

61歲毒嬤參加「新天地教」傳染98人...網傳教會下封口令！

中東遭攻破！伊朗累計18人確診　「首都市長也傳感染」急送醫

9300人隔離！南韓半數病例集中教會　新天地遺憾「揭地板禮拜」真相

疫情衝擊大！高雄老字號餐廳祥鈺樓撐不住　2月底暫時歇業

二手市集友愛鄰居義賣商圈　助台東海山扶兒家園

明明領養小黑狗！洗一洗變「白臉梗犬」　媽嚇到：洗護色都沒用

快訊／男爬出變形車體求救…爆頭慘死國道！肇逃車主落網辯：我什麼都不知道

「終結放榜新聞」未終止　台大學生會籲再次出擊：教育者應負責

取代「平成零戰」F-2　日本擬砸8兆研發新戰機「酷斯拉」

光陽環島守護保安林　台東「都歷」淨灘植樹一起來

南韓433例炸裂！台網友卻激讚「這一局真不錯」　2高招跪了：比日本政府強

看地上有沒有錢...結果他1千5飛了！　網一看明細感動：祂會報恩的

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

國際熱門新聞

2020年將出現「類肺炎的全球疾病」　靈媒神準預測遭翻出

WHO揭「湖北確診驟減」真相：遏疫情之窗縮小

披露合成病毒？　俄衛生部回應了

南韓官方宣告「新冠肺炎全國淪陷」　最後堡壘蔚山區

南韓增142例感染　全國累計346人

義大利成重災區　一日暴增16例確診

美增34例恐社區傳播　CDC前主任悲觀

WHO警告：阻止疫情機會正在縮小

南韓淪重疫區新增87例確診　東京確診＋1

洗澡兒突神秘消失　媽收鄰居照笑噴

南韓再增87人感染　全國433確診

世衛：國際專家組22日前往武漢了解疫情

韓「新天地教會」發超狂公告：別接電話！

伊朗：多城傳病毒　源於中國工人

更多熱門

相關新聞

一頓飯相鄰三桌感染！調查過程堪比偵探小說

一頓飯相鄰三桌感染！調查過程堪比偵探小說

廣州市在1月22日報告第一例新冠肺炎確診病例後，新發病例一直以從湖北輸入性病例為主，但進入2月，當地發現開始出現本地居民發病。近日，廣州市、區疾控機構在開展流行病學調查時，撥開重重迷霧，將3個互不相識的家庭聚集疫情成功關聯在一起。

他7刀刺死女友...法官判關到96歲

他7刀刺死女友...法官判關到96歲

控遭妻囚醫院10天　地產大亨：被苦毒太久了

控遭妻囚醫院10天　地產大亨：被苦毒太久了

李文亮34歲染疫亡「妻正懷二胎」！

李文亮34歲染疫亡「妻正懷二胎」！

他提愛人頭顱逛大街…邊唱歌邊揮手嚇呆路人

他提愛人頭顱逛大街…邊唱歌邊揮手嚇呆路人

關鍵字：

刺殺妻子家庭兇殺

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦爸擅自丟光Keanna東西：就是把妳掃地出門

2020年將出現「類肺炎的全球疾病」　靈媒神準預測遭翻出

吳兆絃帥爸曝光！

國三連環撞釀1死4傷！男乘客下車遭撞擊慘死

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

監獄疫情爆發！竟是獄警隱瞞旅遊史

居家檢疫逃跑！南投男「展開環島之旅」往南跑

養女下海拍A片：我是性愛動物　名導支持！

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

口罩原料能撐多久　真相曝光：台灣超猛

劉真病危16天…醫曝「存活機率」！

病毒專家：台灣已明顯社區感染

WHO揭「湖北確診驟減」真相：遏疫情之窗縮小

外孫女「探病5分鐘」確診！醫師說話了

劉真「從胸口下刀」裝葉克膜搏命16天！

更多

最夯影音

更多
蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」
想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面