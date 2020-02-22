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9300人隔離！南韓半數病例集中教會　新天地遺憾「揭地板禮拜」真相

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▲▼ 南韓大邱新天地教會發生集體感染，展開消毒。（圖／路透）

▲南韓大邱新天地教會發生集體感染，展開消毒。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

南韓今（22）日新增229例確診新冠肺炎（COVID-19），全國感染人數累計433，截至上午所新增的142例中，其中約一半患者都與大邱的「新天地教會」有關；該宗教組織21日透過聲明表示「深感遺憾」，針對疫情正與當局合作。目前，約9300名教會成員被要求隔離觀察。

CNN報導，觀察中國境外，南韓與日本都發生大規模的COVID-19疫情，南韓今日上午新增142起病例，下午再增加87病例，多數集中在大邱（Daegu）與周邊的城市，還有兩名患者死亡，回到一周以前，當時國內病例才只有28，短短幾天卻不斷激增。至少約有170名患者都被發現曾接觸「新天地耶穌教會」，該組織表示，對於疫情發生在其大邱的分支深感遺憾，正與當局配合。

新天地教會透過聲明表示，包括總部等的全國各地的分支都已停止服務，在教會與其他相關場所，也沒有進行集會與傳教的活動，另外針對「假消息」的散播也感到擔憂。

聲明還寫道，「媒體一直報導，我們是傳播病毒的罪魁禍首，指的是我們『不尋常的服務方式』」，然而真實情況是，新天地並未獲得合法的建築許可，因此必須在地板上進行活動，在小小的空間中達成最大的效用。

報導指出，南韓今日上午的346個病例中，其中半數都與新天地教會有關；衛生部22日表示，教會中的9300名成員被要求隔離，陸續接受病毒的檢驗，其中名單上的4400多人已開始進行隔離，當局也會對聲稱有呼吸道症狀的544人展開檢測。

根據BBC，新天地教會總部位於京畿道果川市，1984年由李萬熙（Lee Man-hee）創建，其中確診的第31例患者（61歲女性）就是教會成員，很有可能是「超級傳播者」。韓國基督教監理會2014年認定，新天地教會為邪教，以基督教為幌子。

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