子孫袋慘縫18針！21歲男大生練撐竿跳　下秒直戳「命根子」

▲影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。

實習記者周依儒／綜合報導

美國21歲男大生札克（Zach McWhorter）日前在練習撐竿跳時，原本一切動作都非常順利，正當他準備完美落地時，竟然發生竿子直戳「重要部位」的超慘意外，送醫後在睪丸上縫18針，讓他直呼「希望我以後的小孩沒事」。

據BuzzFeed報導，今年21歲的札克就讀美國猶他州的楊百翰大學（Brigham Young University），是一名撐竿跳的運動選手。當天他在練習撐竿跳並用手機記錄下練習過程時，剛好意外錄到這有點驚悚但又搞笑的一幕。

影片中可以看到，札克原本帶著細長的竿子往前跑，正當撐起竿子完美的躍過欄杆準備落地時，竿子竟然硬生生的直接往他「重要部位」的地方戳下去，且還穿透褲子直擊要害。而受傷當下札克的表情也瞬間糾結在一起，並用雙手用力壓住自己的「命根子」，讓他痛不欲生落地。

▼男大生札克練習撐竿跳不小心誤擊「命根子」。（圖／翻攝自取自Youtube）

剛好札克的爸爸是一名泌尿科醫生，在受傷後也立刻帶札克去急診。不過由於褲子被戳破，竿子直擊下體，所以札克的睪丸也必須要縫18針，但幸好傷勢不嚴重。札克則表示，「除了留下一條疤外，我的睪丸沒有任何問題，已經很幸運了。」

札克在事後也將這段影片弄成搞笑短片分享到網路上，並表示自己已經學到兩件事，一是不要穿沒有彈性的褲子，二是要記得在竿子的兩端裝上保護套，另外他更搞笑直呼「希望我未來的孩子們都沒事」。