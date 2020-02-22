　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

「煤主氣從」走入歷史！　台灣主力電源正式黃金交叉

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台電2019年煤電及氣電發購電量占比正式黃金交叉，「煤主氣從」邁入歷史，「氣主煤從」的時代已經來臨，兼顧穩供與環保絕非遙不可及。（圖／台電提供）

▲台電2019年煤電及氣電發購電量占比正式黃金交叉，「煤主氣從」邁入歷史，「氣主煤從」的時代已經來臨。（圖／台電提供，點圖可放大）

記者紀佳妘／台北報導

2019年增氣減煤有成，煤電及氣電占比正式「黃金交叉」！台電今（22）日表示，去年整體發購電量中，燃氣發電占比正式超越燃煤發電，成為最主要的電源，強調漸進減煤是現在進行式，而「煤主氣從」已邁入歷史，兼顧穩供與環保絕非遙不可及。

配合政府推動增氣減煤，台電電力調度已轉變為「綠電先行」、「環保調度」的模式。根據台電公布數據顯示，燃煤與燃氣發電在總發購電量中的占比，從2012年煤電40.6%與氣電30.3%，差距一路縮小，到了2016年差距僅在1%，而2018年兩者已正式交會，只差0.2%，去年正是黃金交叉，燃氣發電占比38.2%、燃煤發電占比37.3%，燃氣發電首度超越燃煤。

請繼續往下閱讀...

統計指出，到今年1月為止，燃氣發電在全月發購電量中占了41%，遠高於燃煤占比31%。台電指出，火力電廠用煤量持續下探，去年供電趨於穩定，也持續擴大減煤減排，以台中電廠為例，全年用煤量不僅遠低於許可證限值1,600萬公噸，更較2018年大減超過300萬公噸，今年用煤量也將持續朝減煤4成、年用煤量1,260萬噸目標邁進。

台電進一步說明，除了減煤，更全力推動減排，並推動既有機組空汙改善工程，而未來新建燃氣機組陸續上線，用煤量將可進一步降低，排放更能大幅度削減。以台中電廠為例，去年排放量已較2014年減少超過一半，目前正積極推動興建2部燃氣機組，預計2025年新機組上線後，加上環保改善工程陸續完成，未來排放可望再較去年減少逾6成。

台電強調，減煤需以供電穩定為優先，循序漸進、按部就班進行。台灣目前正以穩健的步伐，朝向減煤的目標邁進，並積極佈建再生能源，期盼民眾支持兩全其美的增氣減煤計畫，實現兼顧穩供與環保的目標，共創雙贏的局面。

ET快訊
浙江台商父Call in「別針對我兒子」　陳時中：反而標籤化
消防員妻偷吃豬肉販！每周一必開「啪」返家再電愛：要去了...
「最後一人入住才離開」　鑽石公主號包機回台...陳時中行程曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

「煤主氣從」走入歷史！　台灣主力電源正式黃金交叉

銀行亂收房貸違約金差了好幾倍　金管會要求限期改善

疫情拖累大宗商品「過度反應」　瑞銀點名油價、金價後市看俏

退休理財首重風險管控！　目標日期策略對抗市場波動

主動應徵中國職缺下滑前5大產業　半導體、法律顧問皆上榜

統一證搶頭香！　首家兩岸合資證券公司獲准

送行李箱不再吸睛？信用卡首刷禮前3大夯品出爐　逾7成最愛刷卡金

超高寬頻技看奧運！483.73億搶下黃金頻段　中華電信拚7月5G開台！

獨家／台積電防疫新措施！已赴日韓旅遊員工返台給公假14天　之後出發需自假在家隔離

防重演私菸案！飛機起降申報商品明細　今日上路

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

課文延伸談廢死、同志平權惹議　小學老師翁麗淑：這比分數重要

外送員返家路口疑未減速遇死神！撞拖板車慘死...家屬崩潰痛哭

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

「煤主氣從」走入歷史！　台灣主力電源正式黃金交叉

銀行亂收房貸違約金差了好幾倍　金管會要求限期改善

疫情拖累大宗商品「過度反應」　瑞銀點名油價、金價後市看俏

退休理財首重風險管控！　目標日期策略對抗市場波動

主動應徵中國職缺下滑前5大產業　半導體、法律顧問皆上榜

統一證搶頭香！　首家兩岸合資證券公司獲准

送行李箱不再吸睛？信用卡首刷禮前3大夯品出爐　逾7成最愛刷卡金

超高寬頻技看奧運！483.73億搶下黃金頻段　中華電信拚7月5G開台！

獨家／台積電防疫新措施！已赴日韓旅遊員工返台給公假14天　之後出發需自假在家隔離

防重演私菸案！飛機起降申報商品明細　今日上路

他當3小孩面「把妻子刺成蜷曲屍體」　臨走前拿小女兒外套當抹布擦乾血跡！

用餐就能免費占卜！高雄人氣主題餐廳　草莓、芋頭牛奶鍋超邪惡

日本千葉縣「國中女教師」感染新冠肺炎　學校停課2天

別嚇昏！Supreme向已故饒舌歌手致敬　本尊現身30秒宣傳春夏系列

影／首場熱身賽火腿得分都靠王柏融　陽岱鋼5打數沒安打

塞爾提克4人飆25分以上轟垮灰狼　隊史60年來重現

故宮國寶上萬人欣賞！「黃玉鴨、白玉錦荔枝」結合彰化農業　最接地氣

笨賊潛豬舍偷80年歷史老豬槽　三輪車撐不住「百公斤重」車頭翹起狠砸自己頭

《隱形人》受害者視角「身歷其境」嚇爆　導演：不拍擺脫不了...

高中木聯／陳柏毓先發白工　林政華再見安東體險勝北科

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

財經熱門新聞

向口罩幕後英雄致敬！經濟部公佈工具機廠商助攻名單　謝霸氣相挺

獨／台積電給日韓返國員工放隔離有薪假

破盤！電信業搶推399、319雙飽優惠

「酒精擦隨身包」全聯搶先開賣　全台首批限量6萬包明天上市

存股族照布局高股息資產聚焦「股利率」

中華電拚7月5G開台　超高寬頻看奧運

台酒75%防疫酒精　下周一陸續供貨到4大超商！

信用卡首刷禮前3大夯品出爐　逾7成最愛這個

NCC：抗疫徵用東森、緯來頻道不得斷訊

IC設計股　三檔績優生出列

投保要注意！　這10家職業工會積欠保費遭勞保局拒絕給付

打造名人代言大軍

疫情增溫　瑞銀點名看好油價、金價

更多熱門

相關新聞

老闆「醬菜瓶裝咖啡」　溫拿哥一看慚愧

老闆「醬菜瓶裝咖啡」　溫拿哥一看慚愧

減塑人人有責，廢物再利用，才是真環保！一名男網友分享，日前在老闆車上看到一瓶醬菜瓶，裡頭裝有黑咖啡，好奇一問，老闆直呼「玻璃耐熱，蓋子不會打翻，不想要了就丟掉，不會覺得可惜，環保物盡其用！」掀起一大票網友讚爆，「長知識了！」

退休老師為土地永續種一片田

退休老師為土地永續種一片田

中市府廢止許可證違法　台電：更正裁罰

中市府廢止許可證違法　台電：更正裁罰

中市府被要求更正中火案　環保署回應了

中市府被要求更正中火案　環保署回應了

Polestar打造電動車超環保內裝

Polestar打造電動車超環保內裝

關鍵字：

台電減煤供電燃氣燃煤減排黃金交叉環保

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦爸擅自丟光Keanna東西：就是把妳掃地出門

2020年將出現「類肺炎的全球疾病」　靈媒神準預測遭翻出

吳兆絃帥爸曝光！

國三連環撞釀1死4傷！男乘客下車遭撞擊慘死

監獄疫情爆發！竟是獄警隱瞞旅遊史

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

居家檢疫逃跑！南投男「展開環島之旅」往南跑

養女下海拍A片：我是性愛動物　名導支持！

口罩原料能撐多久　真相曝光：台灣超猛

劉真病危16天…醫曝「存活機率」！

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

病毒專家：台灣已明顯社區感染

WHO揭「湖北確診驟減」真相：遏疫情之窗縮小

外孫女「探病5分鐘」確診！醫師說話了

披露合成病毒？　俄衛生部回應了

更多

最夯影音

更多
蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」
想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面