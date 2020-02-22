「煤主氣從」走入歷史！　台灣主力電源正式黃金交叉

▲台電2019年煤電及氣電發購電量占比正式黃金交叉，「煤主氣從」邁入歷史，「氣主煤從」的時代已經來臨。（圖／台電提供，點圖可放大）

記者紀佳妘／台北報導

2019年增氣減煤有成，煤電及氣電占比正式「黃金交叉」！台電今（22）日表示，去年整體發購電量中，燃氣發電占比正式超越燃煤發電，成為最主要的電源，強調漸進減煤是現在進行式，而「煤主氣從」已邁入歷史，兼顧穩供與環保絕非遙不可及。

配合政府推動增氣減煤，台電電力調度已轉變為「綠電先行」、「環保調度」的模式。根據台電公布數據顯示，燃煤與燃氣發電在總發購電量中的占比，從2012年煤電40.6%與氣電30.3%，差距一路縮小，到了2016年差距僅在1%，而2018年兩者已正式交會，只差0.2%，去年正是黃金交叉，燃氣發電占比38.2%、燃煤發電占比37.3%，燃氣發電首度超越燃煤。

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統計指出，到今年1月為止，燃氣發電在全月發購電量中占了41%，遠高於燃煤占比31%。台電指出，火力電廠用煤量持續下探，去年供電趨於穩定，也持續擴大減煤減排，以台中電廠為例，全年用煤量不僅遠低於許可證限值1,600萬公噸，更較2018年大減超過300萬公噸，今年用煤量也將持續朝減煤4成、年用煤量1,260萬噸目標邁進。

台電進一步說明，除了減煤，更全力推動減排，並推動既有機組空汙改善工程，而未來新建燃氣機組陸續上線，用煤量將可進一步降低，排放更能大幅度削減。以台中電廠為例，去年排放量已較2014年減少超過一半，目前正積極推動興建2部燃氣機組，預計2025年新機組上線後，加上環保改善工程陸續完成，未來排放可望再較去年減少逾6成。

台電強調，減煤需以供電穩定為優先，循序漸進、按部就班進行。台灣目前正以穩健的步伐，朝向減煤的目標邁進，並積極佈建再生能源，期盼民眾支持兩全其美的增氣減煤計畫，實現兼顧穩供與環保的目標，共創雙贏的局面。