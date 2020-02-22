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銀行亂收房貸違約金差了好幾倍　金管會要求限期改善

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▲▼台北市,101,房地產,房價,低價,台灣,天氣。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾提前將房貸還清，卻被銀行多收一筆違約金，且計算方式大不同，讓不少人霧煞煞。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

民眾提前將房貸還清，卻被銀行多收一筆違約金，加上違約金計算方式差異甚大，讓不少人一頭霧水。金管會銀行局今（22）日表示，近期已發函給各家銀行，不得以「原貸款金額」計收違約金，應以「提前清償金額」計算，同時也要求銀行要向客戶說明，提前還款所面臨的風險，避免後續爭議。

民眾搞不清楚為何提前將房貸還清，卻會被銀行多收一筆違約金。金管會銀行局官員表示，現在許多家銀行提供房貸客戶較低的利率優惠，或是給予寬限期（繳息不繳本金）等，但前提是要綁約1至3年，若客戶提前還款所有貸款或部分貸款時，銀行就可依契約計收違約金。

請繼續往下閱讀...

近期有民眾向金管會陳情，銀行計收違約金方式大不同，因此向金管會陳情，銀行局官員指出，經查後發現有5、6家銀行以「原貸款金額」計收違約金，不過金管會討論後，認為應以「提前清償金額」來收取，最後在近期已發函告知各銀行，並給予3個月的調整期。

舉例來說，花花房貸金額為5,000萬元，因多領了一筆年終，想趁機把貸款還完，最後決定先還100萬元，若當初契約提到提前還款必須繳一筆違約金，通常第1年是2%、第2年是1%，也就是逐年遞減的方式收取，若以「原貸款金額」、全部1%來計算，違約金高達50萬元，但若以「提前清償金額」來算，違約金則為1萬元，由此可見違約金差異甚大。

銀行局官員表示，由於涉及的銀行家數不多、提前還款的人數也不多，因此銀行對於現有的契約可以不用更動，但客戶要提前還款時，要以「提前清償金額」計收違約金，不得以「原貸款金額」的方式，至於新客戶則要採用新契約來簽訂。

銀行局官員也說，目前也要求銀行要向客戶說明，提前還款所面臨的風險，避免後續爭議，金管會也會進行檢查，若民眾發現銀行以「原貸款金額」計收違約金，向銀行反映後無效，可以轉向金管會陳情，屆時會介入調查，以保障民眾權益。

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