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中東遭攻破！伊朗累計18人確診　「首都市長也傳感染」急送醫

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

伊朗目前確診新冠肺炎（COVID-19）患者數累計18，其中4人死亡。伊朗國家電視台則報導，首都德黑蘭第13區的市長拉赫曼扎德（Morteza Rahmanzadeh）也是中鏢的其中一人，昨（21）日住院治療。不過法斯通訊社（Fars news agency）在推特否認拉赫曼扎德確診，他的健康狀況良好。

伊朗媒體22日報導，一名伊朗官員對於COVID-19的檢驗結果呈陽性，這位市長已經入院接受治療。然而這個消息遭到另一家媒體反駁。《路透社》指出，起源於中國武漢的冠狀病毒已擴散到越來越多的國家，伊朗多個城市都有病例，其中4名患者死亡。

伊朗衛生局警告，COVID-19蔓延到多個城市。據了解，該國的疫情源自庫姆（Qom），這裡是一處人潮眾多的宗教勝地，衛生部官員莫赫雷斯（Minou Mohrez）表示，疫情擴散到包括首都德黑蘭的多個城市，「有可能存在伊朗的所有城市。」同時，中東的以色列、黎巴嫩也宣告出現第一起國內的病例。

伊朗還在面臨川普政府實施的制裁，如今加上疫情影響，使得國人感到擔憂。《衛報》報導，為了預防感染，伊拉克已關閉與伊朗的陸上通道，然而，病毒似乎突破邊界。

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