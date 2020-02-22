中東遭攻破！伊朗累計18人確診　「首都市長也傳感染」急送醫

▲新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

伊朗目前確診新冠肺炎（COVID-19）患者數累計18，其中4人死亡。伊朗國家電視台則報導，首都德黑蘭第13區的市長拉赫曼扎德（Morteza Rahmanzadeh）也是中鏢的其中一人，昨（21）日住院治療。不過法斯通訊社（Fars news agency）在推特否認拉赫曼扎德確診，他的健康狀況良好。

伊朗媒體22日報導，一名伊朗官員對於COVID-19的檢驗結果呈陽性，這位市長已經入院接受治療。然而這個消息遭到另一家媒體反駁。《路透社》指出，起源於中國武漢的冠狀病毒已擴散到越來越多的國家，伊朗多個城市都有病例，其中4名患者死亡。

伊朗衛生局警告，COVID-19蔓延到多個城市。據了解，該國的疫情源自庫姆（Qom），這裡是一處人潮眾多的宗教勝地，衛生部官員莫赫雷斯（Minou Mohrez）表示，疫情擴散到包括首都德黑蘭的多個城市，「有可能存在伊朗的所有城市。」同時，中東的以色列、黎巴嫩也宣告出現第一起國內的病例。

伊朗還在面臨川普政府實施的制裁，如今加上疫情影響，使得國人感到擔憂。《衛報》報導，為了預防感染，伊拉克已關閉與伊朗的陸上通道，然而，病毒似乎突破邊界。

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