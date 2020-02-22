南韓官方宣告「新冠肺炎全國淪陷」　最後堡壘蔚山區…遭大邱女攻破！

▲南韓17行政區通通傳出確診。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在南韓疫情迅速擴大，截至22日上午，南韓17行政區中，僅剩蔚山區尚未確診，但在午間傳出新消息，蔚山也同樣出現確診病例，目前所有行政區中皆出現確診，其中大邱與慶北最為嚴重。南韓境內目前累計至346例，甚至出現醫院感染與群聚嚴重感染。

根據《韓聯社》報導，22日上午南韓傳出142例確診，境內確診達到346例，遍布16個行政區，僅剩蔚山尚未出現確診。直到22日午間，南韓官方再釋出消息，指出蔚山也出現確診者，「17個行政區」皆出現確診者。在蔚山確定的一名27歲女病患，目前被轉送到蔚山大學醫院負壓病房進行隔離治療。

據悉，該名女病患住在大邱，並搭KTX電車到蔚山的父母家，最後在測量體溫時並未通過，遭到蔚山新冠肺炎保健所宣傳人員發現，於是就醫篩檢，且不排除她曾到訪過新天地教會。目前在南韓的346確診中，有182人與新天地會有關聯、108人則是跟大南醫院感染有關。

目前南韓政府已將大邱、慶北列為「傳染病特別管理區」，並且將警戒級別升為「橙色」，當局也表示若進入變成社區感染時，將考慮升為第一級警戒。