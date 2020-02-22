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女實習生被迫集體「赤裸窘等」體檢＋驗孕！印度市府爆醜聞

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▲印度古吉拉特邦（Gujarat）「蘇拉特市醫學教育與研究學院」（SMIMER）。（圖／翻攝SMIMER官方網站）

▲印度古吉拉特邦「蘇拉特市醫學教育與研究學院」（SMIMER）被指控要求女性裸體接受體檢與驗孕。（圖／翻攝SMIMER官方網站）

記者吳美依／綜合報導

印度古吉拉特邦（Gujarat）首府蘇拉特（Surat）市政府傳出一起醜聞，女性實習生們被迫每10人一組，同時在病房內赤裸接受健康檢查，其中甚至包括侵入性的婦科檢查與驗孕。官方表示，實習生接受3年培訓以後，被規定接受體檢才能繼續工作，但接獲申訴後已成立調查委員會。

BBC報導，蘇拉特市府（SMC）數十名女性實習生接受健康檢查，被要求每10人一組，分批進入病房裡，赤裸著身體等待女醫師實施體檢，其中包括侵入性婦科檢查，未婚女性也要驗孕。據了解，當時房門沒有關好，窗簾則是「唯一能夠擋住外面視野的東西」。

據了解，上述體檢在公立「蘇拉特市醫學教育與研究學院」（SMIMER）進行，市府大約有100名女性員工，其中數十人20日透過工會提出申訴。

工會提到，如果實習生通過3年受訓試用期，想要留下來繼續工作，就必須接受這項強制體檢；他們不反對健康檢查，但反對醫院採取這種「非常可悲」的方式，「不但非法又不人道，有必要對於每位女性分開檢查。」

據《印度時報》，工會秘書長謝赫（Ahmed Sheikh）提到，實習生們接受檢查時，被女醫師詢問了一些關於懷孕的問題，感到非常尷尬，「醫師應該停止詢問關於懷孕的私人問題……如果她們對於員工的健康有任何疑問，應該使用令人可以接受的方式進行檢查。」

醫院院長德賽（Vandana Desai）表示，院方目前已進行將近4000次的身體健康檢查，但沒有收到「任何一件申訴」，「在體能測試中，我們將會遵循所有規範，所以沒有疑慮。」

《印度快報》報導，蘇拉特的市政專員帕尼（Banchhanidhi Pani）於21日下令成立調查委員會，預計15天內發布報告。市長帕特爾（Jagdish Patel）也向《印度報業托拉斯》（PTI）坦言，這個問題「非常嚴重」，如果實習生的指控屬實，一定會採取嚴厲行動。

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