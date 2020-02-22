中國超過80種藥等臨床測試　清單中驚見「2000年前藥草配方」準備抗新冠肺炎

▲新冠肺炎嚴重擴散，中醫配方也加入研發研究。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

面對新冠肺炎肆虐，各國學者無不致力於研發疫苗與藥物，其中中國科學家目前正在嘗試以中醫療法的方式治療新冠病毒，並且讓新藥與古藥配方共同結合，在全球傳染速度飆增之際，中醫療法不無可能也是一種方式。

根據英國《每日郵報》報導，自武漢爆發新型冠狀病毒後，中國衛生官員積極想要採取措施，然而因新冠病毒變異性相當高，因此在疫苗實驗過程中常出現意外的變化，使得進度遲遲不快。近日一群中國科學家針對「2000年前醫學資訊」搭配新藥使用，其中包括中藥材內的雙黃連（有清熱解毒、用於發熱、咳嗽咽痛等狀況，胃虛寒及氣虛瘡瘍膿清者忌用）。

目前中國約有80種藥物正在進行臨，其中就包括新西藥與傳統中藥配方。在歷史上，雙黃連曾被用於使用在2000年的喘染疾病。美國生技公司Gilead Sciences在本月初已經臨床試驗成功，關於瑞德西韋（Remdesivir）給予臨床確診病患的治療成效，預計第一批將很快發售。

隨著各界治療方法變多，中國臨床藥物試驗清單還是持續增加，專家表示，依據每一個藥物成分、臨床實驗計畫將會嚴格審視。至於以傳統中醫的方式治療，也需要有特別的科學方法來檢測。