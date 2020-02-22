疫情拖累大宗商品「過度反應」　瑞銀點名油價、金價後市看俏

▲新冠肺炎疫情增溫，瑞銀認為，大宗商品價格反應過度，不過油價、金價後市看俏。（圖／達志／示意圖）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情拖累大宗商品價格表現，今年以來價格已下跌至少6%，不過瑞銀（UBS）預估，石油、黃金價格可望隨著疫情穩定後回升，油價可望在2020上半年回升至62美元、金價則上看1,600美元。

瑞銀財富管理投資總監辦公室對大宗商品價格發表最新看法指出，隨著新冠肺炎疫情升溫，今年以來大宗商品價格已下跌6%至7%，其中布蘭特油價自1月中以來一度跌破55美元以下。

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不過，瑞銀認為，疫情提高大陸相關資產的風險溢價，特別是大宗商品價格有反應過度的跡象，預期疫情將在本季見頂，但由於需求走軟及部份供應鏈中斷，短期重擊消費、航空等產業，將下修今年亞股成長率預估值，從原先的13.7%降至12.4%，但仍相信下半年獲利會有顯著復甦。

在油價部分，石油輸出國組織及聯盟（OPEC+）加大減產，避免油價進一步下滑，使得布蘭特油價上周連漲4天至57美元。瑞銀預期，隨著疫情得以控制、經濟活動開始復甦，油價在6月底可望逐步回升至62美元。

至於金價部分，在避險需求增溫下，黃金繼續發揮避險作用，有助分散資產組合的風險，瑞銀預估，今年美國經濟成長率走低、債券收益率大幅下降，實際利率保持在低點，讓持有黃金的機會成本因而下跌，加上美元下半年可能走軟，有助於支持金價今年內翻揚，每盎司可望漲至1,600美元。