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俄羅斯被控干預美國大選「兩邊下注」　同時幫助川普、桑德斯

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▲美國總統川普（左）、參議員桑德斯（右）。（圖／路透）

▲美國總統川普（左）、參議員桑德斯（右）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國11月將舉行總統大選，民主黨初選也如火如荼進行中。目前聲勢領先的參選人桑德斯（Bernie Sanders）於21日證實接獲消息，稱俄羅斯試圖協助其競選活動，他因此譴責莫斯科當局，「這裡有個訊息要傳達給俄羅斯，『遠離美國大選』。」此外，美國高級情報官員認為，俄方同時也在幫助總統川普連任。

CNN報導，桑德斯21日證實，競選團隊上個月接獲消息，聲稱俄羅斯試圖幫助他的競選活動。他批評俄方試圖在美國製造混亂與仇恨，「利用網路宣傳，在我們國家散播分裂的種子……這裡有個訊息要傳達給俄羅斯，『遠離美國大選』。」

根據BBC，桑德斯直言，俄羅斯的目的就是削弱美國的民主，「我和現任總統不一樣，我堅決反對他們的意圖，以及任何想要干預我們選舉的外國勢力。」

據了解，美國總統川普與其他國會議員也接獲上述情報，但目前仍不清楚俄羅斯使用的手段或扮演的角色。

《華盛頓郵報》報導，美國眾議院情報委員會13日召開閉門會議，被告知俄羅斯支持川普。此外，美國情報部門20日表示，他們相信莫斯科正在採取行動，幫助總統川普成功連任。

▲▼川普與普丁在大阪G20場邊會晤。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普被指控靠著俄羅斯干預當選總統。圖為川普與普丁在大阪G20場邊會晤。（圖／達志影像／美聯社）

川普21日表示，俄國干預的說法是民主黨人製造的「謠言」，「我看到這些騙子，這些無所事事的民主黨人，他們今天說普丁想要確保川普當選。又來了。」

川普被指控2016年靠著莫斯科當局的干預當選總統，手段包括駭客滲透與網路宣傳，此案被稱為「通俄門」，由前特別檢察官穆勒啟動調查（Robert Mueller），最後僅證實俄國的確有所干涉，卻沒有足夠證據顯示川普與對方合作。

美國情報單位自2016年持續對於俄國干預國內大選的情況提出警告，並稱莫斯科也正計畫干預2020大選。聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）上月向參議院司法委員會表示，俄羅斯持續在網路上「進行惡意的外國影響」，目的是為了製造分裂與失和，「在我們民主的體制與選舉過程中，製造爭議與不信任感。」

►紐時：美情報官爆俄將再度干預美總統大選　助川普連任

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