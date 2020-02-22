日本900官員進入鑽石公主號　下船後沒發燒「回職場繼續工作」

▲乘客離開「鑽石公主號」郵輪。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

「鑽石公主號」郵輪至今有634人確診新冠肺炎（COVID-19），就在外界對於日本的防疫工作感到擔憂時，日媒卻指出，厚生勞動省的許多職員在船上工作後，沒有接受相關檢查就重回崗位。有專家直言，由於船上已有職員感染，有必要重新審視檢查的方針。

綜合NHK、TBS等日媒報導，停泊日本橫濱港的「鑽石公主號」有634名乘客與船員確診，另外4名在船上進行工作的日本政府職員也遭感染。至少有90名厚生勞動省的員工曾登船，然而消息人士指出，大部分沒有發燒的職員結束船上的工作後，沒有再次針對病毒進行檢查，就返回職場。

東北醫科藥科大學特聘教授賀來滿夫認為，船上已有職員確診，日本政府必須重新考量員工的檢驗方針，包括像是下船後一段時間在家工作，藉此保護員工以及工作環境。厚生勞動省則表示，會對發燒或出現呼吸道症狀的員工進行檢驗。然而，是否修改未來的方針，官員並未詳細說明。

據了解，參與從武漢撤僑工作的內閣官房職員中，都有進行檢驗。不過，包括日本災難醫療協助小組（DMAT）等的員工，雖然來到郵輪上工作，卻沒有接受任何撿疫。

《共同社》報導，「鑽石公主號」19日進行第一天的下船工作，多數乘客都已離開，至於郵輪上的船員動向，還得再與運航公司協調，而與感染者同一個房間的密切接觸者，會轉移到政府的一處設施，據了解人數超過100人。這艘船上634名確診中，其中有80多歲的一名男性與女性於20日死亡。

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